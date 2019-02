Diebe lassen Leiter nach Einbruch in Geeste-Dalum zurück CC-Editor öffnen

Geeste. In der Nacht zu Samstag vergangener Woche ist es in Geeste-Dalum zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft gekommen. Die Diebe entwendeten mehrere 100 Euro.