Meppen. In eine Freiluftgalerie verwandelt werden soll die Unterführung des Meppener Bahnhofs. Nach Abschluss der Renovierung wird es dort Street-Art zu sehen geben. Die Entstehung der Werke kann jeder, der möchte, bald live miterleben.

Arndt & Grumbowski, Moritz G. Green, Amit 2.0, Rookie, Tasek: Diese Namen sind sicher kaum einem Emsländer ein Begriff und hinterlassen wohl auch bei den meisten Kunstinteressierten eher ein Fragezeichen als ein wissendes Lächeln. Außer bei Kennern der Street-Art, denn dieser Szene gehören die Genannten an.

Ab Ende März 2019 könnte sich ihr Bekanntheitsgrad in Meppen erhöhen. Dann treffen sich die sechs Künstler im Jugend- und Kulturzentrum Jam. Ihre Mission lautet, Kunst zu kreieren, die künftig den Meppener Bahnhofstunnel ziert.

Gesamtkunstwerk geplant

Verantwortlich für die Auswahl ist Oliver Bartelds. Der gebürtige Ostfriese ist Soziologe und Street-Art-Kenner und hat im Auftrag des Bauamts der Stadt sowie des Jam die Künstler, von denen einige international renommiert sind, nach Meppen geladen. Vom 22. bis 24. März werden sie hier insgesamt 26 Metallplatten mit ihrer Kunst gestalten, um die bis dato schummrige Passage zu einem Gesamtkunstwerk zu machen. Dies hängt mit dem Vorhaben der Stadt zusammen, die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer zu sanieren und zu modernisieren.

Als Krönung des Vorhabens sollen dort die fertigen Street-Art-Platten installiert werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die Sanierungsarbeiten Mitte März beginnen und bis zum Spätherbst abgeschlossen werden.



„Die Bahnhofsunterführung erhält neue Bedeutung als moderne Begegnungsstätte für Kunst, Kultur und Mobilität“, umreißt Stadtjugendpfleger Karsten Streeck das Ziel. Damit nicht genug: „Besucher können ihrerseits den Entstehungsprozess der Bilder – von der leeren Fläche bis hin zu den fertigen und wieder überarbeiteten Werken – live verfolgen.“ Darüber hinaus dürfen sie mit den Künstlern in den Dialog gehen. All das wird am Samstag, 23. März, auf dem Jam-Gelände möglich sein.

Street-Art - das steckt dahinter Street-Art oder Urban-Art, sprich: Urbane Kunst, ist eine moderne Ausdrucksform, die sich verschiedener Elemente unter anderem aus Graffiti und Malerei bedient. Sie gilt als große, intellektuelle Schwester des Graffiti – und daher als weithin akzeptierte Populärkunst. Ihr bekanntester Vertreter ist der Engländer Banksy , dessen Werk „Love is in the bin“ im Oktober 2018 bei einer Auktion zur Hälfte geschreddert wurde.

Das sind die für Meppen ausgewählten Künstler:



Arndt & Grumbowski

Zusammen bilden Danika Arndt, geboren 1989 in Stadthagen, freischaffende Künstlerin und Grafikdesignerin, und der 1982 in Bremen geborene Künstler und Illustrator Benjamin Stemmer das Künstlerduo Arndt & Grumbowski. Sie verwirklichen seit 2016 freie Projekte und Auftragsarbeiten in den Bereichen Kunst und Design. Das Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen, sowie das Spielen mit Buchstaben, Formen, Farben und Figuren ist fester Bestandteil ihrer gestalterischen Arbeit.

Moritz G. Green



Die Werke von Moritz G. Green verbinden verschiedene Elemente der klassischen Druckgrafik und der Malerei, um diese mit popkulturell geprägter Graffiti-Ästhetik kollidieren zu lassen. Es entsteht eine Bildsprache, die ihre Referenzen zwischen amerikanischer Hardedge-Malerei, dem Kubismus und der Neuen Sachlichkeit der 1920er-Jahre findet. Jedoch bezieht Moritz G. Green seine größten Impulse aus der Straßen- und Graffitikultur, in der er groß geworden ist.

Amit 2.0



Der aus Hamburg stammende Amit 2.0 ist in der Urban-Art Szene als der „intellektuelle Sprüher“ bekannt. Sein Sujet erstreckt sich vom klassischen Buchstabengraffiti über abstrakte Formenlandschaften bis hin zu großflächigen gegenständlichen Fassadengestaltungen.

Rookie



Humorvoll, sarkastisch, nicht selten spöttisch reflektieren die Arbeiten von Rookie alias Robert Matzke banale Alltagssituationen und eigene Erlebnisse. Mal kommen sie verschlüsselt daher, mal metaphorisch, mal als simpler Witz – skurril oder sogar grotesk erscheinen sie dabei fast immer. Wer genau hinschaut, erahnt vage den Graffiti-Hintergrund des Künstlers, der sich heute jedoch eher der Lowbrow Art und dem Popsurrealismus zugehörig fühlt.

Tasek



Als freischaffender Künstler und Vertreter der neuen Urbanen Kunst lebt und arbeitet Tasek in Hamburg. Er ist ein international anerkannter Vertreter seiner Zunft, der bereits weltweit Arbeiten und Projekte realisieren konnte. Seine stets auf den Ort bezugnehmenden und den Kontext reflektierenden künstlerischen Arbeiten führten ihn schnell über den Rahmen von Wandgestaltungen hinaus. Das Verschränken künstlerischer mit anderen kreativen Praktiken und der Austausch mit anderen Kulturschaffenden der urbanen Kulturlandschaft bilden einen zentralen Motor seiner Idee der analytisch-emotionalen Abstraktion.