Wiesenvögel im Porträt

Standorttreuer Weltenbummler

Uferschnepfe: Frühe Flucht in die Wiese

Die Uferschnepfe (Limosa limosa) ist noch stärker im Bestand bedroht als Kiebitz und Brachvogel. Sie brütet in extensiv genutzten Niederungsgebieten auf Feuchtgrünland. Die Art kommt überwiegend in küstennahen Landesteilen in den Urstromtälern der Ems, Hunte, Weser sowie um den Dümmer und an der Elbe vor – durch Lebensraumverlust überall mit stark abnehmender Tendenz. Uferschnepfen können von den drei genannten Wiesenvogelarten am wenigsten mit Ackerflächen anfangen. Sie sind auf Wiesen angewiesen.

Bei einer Flügelspannweite von rund 75 Zentimetern sind die Männchen etwas kleiner als die Weibchen und haben einen kürzeren Schnabel. Uferschnepfen können bis zu 18 Jahre alt werden. Die Tiere ernähren sich von Insekten und Würmern – die Küken sind Nestflüchter und benötigen sofort kleine Insekten als Nahrung. Die Nester werden häufig jahrelang in derselben Fläche angelegt. Zur Überwinterung ziehen die Vögel teilweise bis in den Senegal.

Die Uferschnepfe hat im übertragenen Sinn ihren Ruf weg: Ihre Lautäußerung klingt ein wenig wie „wed“, „geg“ oder „grutto, grutto“, weshalb sie in der Region Bentheim/Emsland früher „Grieto“, andernorts auch „Greta“ genannt wurde.





Markanter Sturzflieger

Kiebitz: Seltener als gedacht

Sein lautes „Kiiiiieeeeewitt“ gab dem Kiebitz seinen Namen: Einst war Vanellus vanellus auch im Emsland so häufig, dass man im Frühjahr die Eier für die eigene Küche sammeln konnte. Heute ist der Kiebitz stark gefährdet und streng geschützt. Die Bestände sind eingebrochen.



Der Vogel aus der Familie der Regenpfeifer ist etwa taubengroß, Männchen und Weibchen unterscheiden sich kaum. Sein metallisch grün schimmerndes Federkleid, seine markanten Sturzflüge und sein lautes Rufen machen den Kiebitz auffällig und unverwechselbar.

Ursprünglich brütete er in Mooren und Sümpfen, dann insbesondere auf Feuchtwiesen und Überschwemmungsflächen mit niedriger und schütterer Vegetation. Inzwischen lebt die Art in einer Vielzahl von Biotopen, auch auf Ackerflächen.

Weil man sie ab und an zu Gesicht bekommt, hat es den Anschein, als seien Kiebitze noch zahlreich vorhanden – oftmals handelt es sich aber um durchziehende Vögel, die aus Ost- und Nordeuropa stammen. Die Populationen in Westeuropa tragen sich vielfach nicht mehr selbst. Die Art geht durch den Verlust von Feuchtgrünland überall zurück. In der Raddeniederung haben sie eines der größten Vorkommen.

Kiebitze legen im Frühjahr zwei bis vier Eier und fressen Insekten und deren Larven, weshalb vor allem die Küken kurzrasige Wiesen benötigen. Bei Gelegeverlust können Kiebitze weitere Eier legen. Ihren Nachwuchs verteidigen sie vehement.





Stimmgewaltiger „Wäärloop“

Brachvogel: Charakterart der Moore

Der Große Brachvogel (Numenius arquata) ist eine der Charakterarten der Moore und Heiden – kein Wunder, dass er im Emsland eigene Namen erhielt. Im Hümmling nannte man ihn der Überlieferung zufolge „Tütenwölup“, im restlichen Landkreis „Tutwelp.“ In Vrees hieß er „Wäärloop“, im benachbarten Auen „Goliep“. Die lautmalerischen Bezeichnungen deuten wohl auf den stimmgewaltigen melancholischen Reviergesang des Männchens, das eindeutiger als alle anderen Vogelstimmen der Region den Frühling verkündet.

Aber dem Brachvogel ist es wie den anderen Wiesenvögeln ergangen: Der Bestand ist stark zurückgegangen, in ganz Niedersachsen wird er auf höchstens 1700 Paare geschätzt. Eines der wichtigsten Brutgebiete Mitteleuropas sind die Niederungen von Mittel- und Südradde – dies war einer der Gründe für die Ausweisung als EU-Vogelschutzgebiet.

Der Brachvogel wird 50 bis 60 Zentimeter lang. Sein Flugbild mit dem Stocherschnabel ist markant, wobei Weibchen einen längeren und stärker gebogenen Schnabel haben als Männchen. Brachvögel fressen Insekten, Würmer und Schnecken, die sie ab einem Alter von zwei Wochen hauptsächlich im möglichst feuchten Boden suchen. Vorher benötigen die Küken hohe Vegetation, um Insekten abzupicken.