Meppen. Bis zur kompletten Verwahrlosung trieb die psychische Erkrankung den Meppener Stephan Hülsmann. Ohne professionelle Hilfe wäre er heute womöglich nicht mehr am Leben. Seinen langen Leidensweg und wie er den Weg aus der Depression fand, schildert der 50-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Stephan Hülsmann hatte in seinem Leben nicht viel Glück. Seine Mutter verstarb, als er noch ein Kind war. Seinen Vater lernte er nie kennen. Deshalb wuchs der heute 50-Jährige im Heim auf. Als Jugendlicher geriet er auf die schiefe Bahn, trank übermäßig viel Alkohol und konsumierte große Mengen an Marihuana. Im Rausch beging er Straftaten und landete mit 22 Jahren letztendlich hinter Gittern. Hier fasste er den Entschluss, der Kriminalität und dem Alkohol abzuschwören. Nach der Haft versuchte er sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Er begann mehrere Ausbildungen, die er aber alle nach kurzer Zeit wieder abbrach.

Der totale psychische Absturz

Vor zwölf Jahren bezog er eine Dachgeschosswohnung in seiner Wahlheimat Meppen, die lediglich behelfsmäßig ausgebaut war. Einer geregelten Arbeit ging er nicht nach und besserte sich lediglich mit Gelegenheitsjobs sein Hartz-IV-Einkommen auf. Mehr und mehr zog er sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück und konsumierte täglich Haschisch. 2014 folgte dann der totale psychische Absturz. "Ich bin damals nur noch ein Mal im Monat vor die Tür gegangen, um einzukaufen", sagt Hülsmann. Dann deckte er sich mit Fertigsuppen aus der Dose ein und kaufte Futter für seine drei Katzen.

Selbstexperimente und Grenzerfahrungen

Dass es so weit kam, war ein schleichender Prozess. Er baute immer mehr ab. Außer zu seinen Katzen hatte er keinen Kontakt zu irgendjemanden mehr. "Ich kam auf merkwürdige Ideen und machte Selbstexperimente", schildert der 50-Jährige.

Ich muss fürchterlich gestunken haben. Wahrgenommen haben ich das selbst aber nicht. Stephan Hülsmann

Eines dieser Experimente war, sich so lange wie möglich nicht mehr zu waschen. 40 Tage hielt er das durch. "Ich muss fürchterlich gestunken haben. Wahrgenommen haben ich das selbst aber nicht." Andere Male teste er aus, wie lange er wohl ohne Nahrung auskommen könnte, oder versuchte, tagelang wach zu bleiben. "Ich habe die Grenzerfahrung gesucht", sagt er heute ohne eine Miene zu verziehen. Was aber wirklich mit ihm los war, konnte er sich nicht erklären. "Gefühlt habe ich eigentlich nichts mehr. Ich habe nur noch irgendwie funktioniert."

Verwahrlosung



Über ein Jahr verharrte Hülsmann in diesem Zustand. Seine Wohnung verdreckte und vermüllte in der Zeit zusehends, da er nicht mehr sauber machte. Einzig die Katzenklos reinigte er notdürftig. Auch seine Wäsche wusch er nicht mehr, im Zweifel drehte er sie einfach auf links. "Mir war das alles aber irgendwie egal und ich hatte zu nichts mehr Lust."

Zwangseinweisung drohte

Durch die Mangelernährung nahm Hülsmann immer mehr ab. Bei 1,90 Meter Körpergröße wog er am Ende nur noch 64 Kilogramm. Gesundheitlich ging es bergab mit ihm. Unter anderem bekam er Krätze an den Händen.

Schließlich fasste er den Entschluss, dass es so mit ihm nicht mehr weiter gehen konnte. Er meldete sich beim Gesundheitsamt des Landkreises, die ihn daraufhin einen Besuch abstatteten. Er wurde vom sozialpsychiatrischen Dienst, der den Hilfeschrei und die komplette Verwahrlosung erkannten, vor die Wahl gestellt, sich entweder freiwillig in Behandlung zu begeben oder zwangseingewiesen zu werden. "Ich habe dann von mir aus gesagt, dass ich dringend Hilfe brauche." Der Fall des Meppeners zeige, welche psychischen Krisen sich bei Menschen auftun können, weiß Egbert Schäpker, Pflegedienstleiter der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege des Vereins Lotse. Oftmals merkten die Betroffenen selbst, dass etwas nicht stimme mit ihnen, könnten aber ihre Erkrankung nicht richtig einordnen. Zudem fehle vielen der Antrieb, bedingt durch die Depression, sich Hilfe zu suchen.

Diagnose: Borderline und Depressionen

Mehr als einen Monat verbrachte Hülsmann in der Psychiatrie des Krankenhauses in Haselünne. Diagnostiziert wurden bei ihm schwere Depressionen und eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Er bekam starke Medikamente, um die Depressionen in den Griff zu bekommen und führte viele Gespräche mit Ärzten und Psychologen, die ihm die Augen öffneten. "Ich fühlte mich in der Klinik sehr wohl und wollte eigentlich gar nicht wieder gehen", sagt er. Doch er musste seinen Platz für einen neuen Patienten frei machen.

Ich hatte überhaupt keine Lust in die alte Bruchbude zurück zu müssen. Stephan Hülsmann

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus musste er zunächst zurück in seine alte Wohnung. "Ich hatte überhaupt keine Lust in die alte Bruchbude zurück zu müssen." Außerdem hatte er Angst, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzukehren. Hinzu kam, dass zwei seiner drei geliebten Katzen, die er bei Bekannten während seines Krankenhausaufenthalts in Pflege gegeben hatte, verschwunden waren. Dies hätte ihn fast wieder aus der Bahn geworfen.

Hilfe von Lotsen

Schnelle Hilfe bekam Hülsmann vom Verein Lotse in Meppen. Hier war gerade ein Zimmer in einer betreuten Wohngemeinschaft des Vereins frei, was er im Dezember 2014 beziehen konnte. Er lernte, wieder unter Menschen zu sein. Auch alltägliche Dinge, wie Einkäufe erledigen oder einfach nur einen geregelten Alltag zu haben, musste er sich neu aneignen. Hierbei wurde er von den Lotse-Mitarbeitern in der ambulanten Wohnbetreuung intensiv unterstützt und begleitet.

Neustart

Seit einem Jahr wohnt der Meppener nun in einer eigenen Wohnung und sagt von sich selbst, dass er seinen Alltag alleine meistert. Das Kiffen lässt er seit einiger Zeit. Trotzdem fällt es ihm immer noch schwer, zur Ruhe zu kommen, aber mit vier bis fünf Stunden Schlaf jede Nacht komme er gut aus. Mit Blick in Zukunft wünscht sich Hülsmann, eine passende Partnerin kennen zulernen und eine Arbeitsstelle zu finden. Rückblickend sagt er, dass er ohne die professionelle Hilfe komplett untergegangen wäre. "Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt noch Leben würde."

Habe ich Depressionen?

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat auf ihrer Internetseite einen Stimmungsfragebogen veröffentlicht, der Anzeichen dafür liefern soll, ob bei Betroffenen Anzeichen einer Depression vorliegen. Dieser Fragebogen wird auch von Ärzten und Therapeuten für das Screening genutzt. Die Ergebnisse können Hinweise liefern, stellen aber keine medizinische Diagnose dar.

Der Verein Lotse Verein zur Hilfe seelisch Erkrankter im Emsland Anlass für die Gründung des "Vereins zur Hilfe seelisch Behinderter Emsland" im Jahre 1988 war die unzureichende Umsetzung der Psychiatrienquette von 1975. Der Landkreis Emsland als zuständige Kommune initiierte mit engagierten Bürgern die Gründung des Vereins. Er sollte den Aufbau gemeindenaher Hilfen für Menschen mit psychischer Erkrankung unterstützen und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Der Verein war zu Beginn die erste Institution dieser Art in der Region. Heute berät, unterstützt und begleitet der Verein Lotse Menschen mit seelischen Erkrankungen durch ambulante und stationäre Dienste. Betroffene und deren Angehörige können jederzeit Kontakt zu dem Verein aufnehmen unter Tel. 05931-888360 oder im Internet unter www.lotse-emsland.de