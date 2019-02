Meppen. Das kommende Wochenende bietet den mittleren Emsländern ein breites Veranstaltungsspektrum. Mit dem Varieté der BBS Meppen, der plattdeutschen Komödie in drei Akten im Theater Meppen und dem Dinnertheater „König Willi der Erste“ sind gute Laune und Gelächter garantiert. Zudem laden die Tony Schneller Band und ein Klassikduo zu Konzerten ein.

Den Start in das Februarwochenende macht der Abiturjahrgang der Berufsbildenden Schulen Meppen. Am Freitag- und Samstagabend heißt es im Meppener Theater "Licht aus und Vorhang auf" für die Schüler des Abiturjahrgangs. Mit ihrem Varieté „Abiversal: Ein filmreifer Abgang“ lassen die Schüler ihre Schulerfahrungen Revue passieren und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Schulzeit. Der Eintritt für das Varieté mit Musik, Schauspiel und ganz viel Unterhaltung, beträgt neun Euro. Beginn: 20 Uhr.



Satire aus dem Emsland

Gute Unterhaltung gibt es ebenfalls am Freitagabend im Hotel Restaurant Hagen in Haren. Ab 19 Uhr führt die Theatergruppe Lampenfieber das Dinnertheater „König Willi der Erste“ auf. Eingebunden in ein Drei-Gänge-Menü serviert die Theatergruppe feinste emsländische Satire rund um das Thema „Schützenfest im Emsland“. Reservierung für das Dinnertheater unter 05932 2144.

Funk und Blues mit Tommy Schneller

Ordentlich was auf die Ohren gibt es am Freitagabend im Heimathaus Twist. Mit einem Soul-, Funk- und Blueskonzert möchte die siebenköpfige Tommy Schneller Band das Publikum im Heimathaus musikalisch verwöhnen. Dabei handelt es sich um 98 Prozent eigene Songs. Die musikalischen Wurzeln von Frontmann und Namensgeber Tommy Schneller, liegen im Blues. Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg von Tommy Schneller: 2010, 2012 sowie 2014 gab es den German Blues Award. Der Eintritt für das Konzert im Heimathaus beträgt 22 Euro. Beginn: 20 Uhr.

Fans vom guten Film kommen am Freitagabend im Kulturkino Hasetor auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr wird das Freitagskino „Der Affront“ gespielt, in dem es um den Streit des libanesischen Christen Toni mit dem palästinensischen Flüchtlings Yasser geht. Die vermeintlich harmlose Meinungsverschiedenheit entwickelt sich zu einem Fall mit medialer Aufmerksamkeit. Während es auf den Straßen zu Auseinandersetzungen zwischen rechten Libanesen und palästinensischen Flüchtlingen kommt, lernen sich Yasser und Toni besser kennen. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Klassik mit Cello und Piano

Musikalisch wird es am Samstagabend auch im Alten Güterbahnhof in Meppen. Ab 20 Uhr wird ein Klassikkonzert mit Cello und Klavier vorgetragen. Der Wiesbadener Cellist Carl-Gustav Settelmeier und die in Lingen lebende Pianistin Stefanie Löning präsentieren ein konzertantes Duoprogramm mit klassisch-romantischer Musik. Es handelt sich um ein Klingelbeutelkonzert. Beginn ist am Samstagabend um 20 Uhr.

Für einen gelungenen Abschluss des Wochenendes sorgt das Kolpingtheater aus Bokeloh. Mit der plattdeutschen Komödie „Achtung, de Mudder kümmt“ gastiert die Theatergruppe im Meppener Theater. Bei der plattdeutschen Komödie in drei Akten handelt es sich um die verwitwete Sophie Weckmeyer, der seit dem Tod ihres Gerhards die Decke auf den Kopf fällt. Mario, ihr Enkel, nimmt sich Ihrer an und bringt seiner Oma bei, wie man im Internet nach Männern sucht. Start der Komödie ist am Sonntagabend um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.