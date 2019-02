Meppen. Von der Zeichnung bis zur Montage konnten sieben Schüler von vier verschiedenen Gymnasien bei der Herstellung eines Metall-Modellhubschraubers alle Fertigungsschritte durchlaufen. Das Projekt fand im Rahmen der MINT-Woche des Instituts für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück statt, die den praktischen Nutzen der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik-Informatik- Maturwissenschaften-Technik) in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen für die Schüler greifbar machen will.

„Die vier Jungen und drei Mädchen der elften Klasse haben sich bei allen Prozessabläufen sehr geschickt angestellt“, lobt Kuipers-Ausbildungsleiter Ingo Kohns die Arbeit der jungen Gymnasiasten. Ganz im Sinne des dualen Studienkonzeptes wurde das zuvor an der Hochschule vermittelte theoretische Fachwissen an zwei Terminen im Unternehmen Kuipers umgesetzt. So konnten die Schüler ihr Wissen direkt in den Werkhallen der Firma Kuipers anwenden und anhand einer CAD-Zeichnung alle Bauteile eines Modell-Hubschraubers unter Anleitung selber schneiden, lasern, stanzen, umformen und schweißen

. Am Ende mussten die Schüler das Projekt vorstellen. Das Highlight an dem gefertigten Hubschrauber war der solarbetriebene Rotor. „Anhand dieser Praxis-Projektwoche können wir den Schülerinnen und Schülern die Vorteile eines technischen, dualen Studiums sehr gut nahe bringen“, ist Maik Schmelzpfenning überzeugt, der die Gruppe hochschulseitig betreute. Auch Firmenchef Michael Kuipers unterstützt die Aktion. „Die Arbeitsbedingungen in der Metallverarbeitung haben sich in den letzten Jahren sehr verändert“, so Kuipers. So setzt das Meppener Unternehmen verstärkt auf Automation und nutzt unter anderem auch Robotertechnik. „Die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden immer höher“, so Kuipers weiter. Daher bildet das Unternehmen nicht nur in den gewerblich technischen Berufen aus, sondern auch Studenten aus den dualen Studiengängen, wie zum Beispiel aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen.