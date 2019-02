Meppen. Dauerregen. Mehr als 11 000 Fans sind im Meppener Stadion. Sie trotzen dem Nass von oben. Mit Spaß, guter Laune und bunten Regenschirmen ausgerüstet, nehmen sie den Kampf gegen die nicht enden wollenden Schütter auf, die auf den Rasen herunterprasseln. Die Besucher bewiesen Kondition beim ersten Emsland-Festival, das 1995 in der Fußballarena über die Bühne ging.









Sie waren gekommen, um – und das war für die Region seinerzeit schon etwas Besonderes, Musik-Acts unter anderem mit Toto, Fury in the Slaughterhouse und den Hooters live zu erleben. Der Aufwand, der für einen reibungslosen Ablauf dieses in der Region bis dahin einmaligen Spektakels betrieben wurde, war gigantisch. Allein 120 Ordner versahen neben der Polizei ihren Dienst. Sie hatten allerdings wenig Mühe mit dem Publikum auf dem Festivalgelände, auf dem die Bands von einer 180 Quadratmeter großen Bühne dort agierten, wo sonst die Zweitligastürmer das Sagen hatten: im Strafraum.









Dass dieses Open Air in Meppen stattfinden konnte, ist zwei jungen musikbegeisterten Emsländern zu verdanken: Anno Immenga und Markus Kohnen. Beide waren und sind begeisterte Fans des SV Meppen und besuchten zu den Zweitligazeiten fast jedes Heimspiel im damaligen „Hindenburg Stadion“. Eines ihrer größten Hobbys war gleichzeitig das Veranstalten von Konzerten. 1993 beispielsweise organisierten sie das Konzert „Fury in the Slaughterhouse“ in Sögel in der Reithalle. „Deshalb war es für uns mehr als ein Traum, ein großes Open Air im Meppener Stadion zu veranstalten“, sagt Immenga heute.

Die beiden, da 25 und 24 Jahre jung, nahmen Kontakt zu einer großen deutschen Konzertagentur auf, bekamen ein erstes Künstlerangebot. Der frischgebackene Sparkassenkaufmann und sein noch Betriebswirtschaft studierender Freund rannten mit der Offerte bei der Stadt Meppen, insbesondere beim damaligen Leiter des Jugend- und Kulturamtes, Arnold Terborg, offene Türen ein.



so Kohnen heute.









Gemeinsam mit der Stadt Meppen, dem Landkreis Emsland und zwei weiteren musikbegeisterten Meppenern (Volker Blankenspeck und Josef Schumacher) wurde die Idee für ein Emsland-Festival verfeinert. Immenga und Kohnen hatten zwar eine eigene Veranstaltungsfirma, Glupi Promotion, aber natürlich nicht die entsprechenden finanziellen Rücklagen. „Sehr naiv und mithilfe der übrigen Partner konnten wir aber einen Künstlervertrag mit der Agentur abschließen.“





Der erste große Schritt zum Musik-Großereignis war getan. Das Hauptprogramm Toto, Fury und The Hooters stand somit schnell fest und wurde vom Radiosender ffn promotet. Für die Organisatoren, Fury- bzw. Toto-Fan, ging damit „ein lang gehegter Traum in Erfüllung“. Die weiteren Bands, Selig und The Bates, suchten sie sich im Laufe der nächsten Wochen aus. Auch dabei spielte ihr persönlicher Geschmack eine besondere Rolle. The Electric Hippies aus Australien und AA&Doktors aus den Niederlanden rundeten das Programm ab. Mit den Nachwuchsbands „Alive“ (Wesuwe), „Neurotic“ (Emlichheim) und „Wonderland“ (Meppen) erhielten zusätzlich drei Gruppen aus der Region die Möglichkeit, auf der Bühne in Meppen dem Publikum einzuheizen.









„Das war für uns alle nicht nur eine Premiere, sondern auch eine ganz besondere und intensive Zeit“, erinnern sich die Veranstalter. Fast eine Woche wurden die Bühne und der Backstagebereich aufgebaut. Freunde und Bekannte unterstützten sie zum Beispiel als Stagehands und Runner. „Noch heute werden immer wieder verschiedene Anekdoten aus der Zeit erzählt“, schmunzelt Immenga. Container wurden aufgestellt,









Teppichboden in den Umkleidekabinen verlegt und entsprechende Sicherheitszäune errichtet. Größte Herausforderung war die Verlegung von Holzplatten auf den 2.-Liga-Rasen, um diesen für den Spielbetrieb zu schonen. Auch die Stromversorgung bereitete uns damals Schwierigkeiten. Das Gaskraftwerk Hüntel musste in Betrieb gehen, um die Versorgung des Festivals und der anliegenden Wohnhäuser zu gewährleisten.









Die verschiedenen Bühnenanweisungen der Topacts erwiesen sich als weitere Herausforderung. Möbel Wilken musste zum Beispiel für Toto in der Umkleide des SV Meppen Teppichboden verlegen und diese mit Polstermöbeln versehen, ein Kumpel von Immenga und Kohnen musste vom Bahnhof Osnabrück eine druckfrische Ausgabe der New York Times holen, ein weiterer beschäftigte sich mehrere Stunden damit, einen „Siemens-Lufthaken“ zu besorgen, was „unerwarteterweise“ nicht gelang.









Der 17. Juni 1995, der Veranstaltungstag, war dann von Höhen und Tiefen geprägt. Wie auch in den Tagen zuvor regnete es ununterbrochen. Es zeichnete sich schnell ab, dass die erhofften 15 000 Besucher nicht den Weg ins Stadion finden würden. Die über 11 000 Karteninhaber bekamen dafür ein Festival der Extraklasse geboten.









An das haben Immenga und Kohnen natürlich viele Erinnerungen. So denken sie zum Beispiel an das gemeinsame Fiebern der unterschiedlichen Fußballexperten vor den kleinen Fernsehern beim letzten Spieltag der Fußballbundesliga in der Stadiongaststätte, dem Backstage-Bereich. „Hier standen verschiedene Künstler zusammen und feuerten ihre unterschiedlichen Klubs an.“ So erklärte Torsten Wingenfelder von Fury und leidenschaftlicher Bayern-Fan dem Frontsänger der amerikanischen Band The Hooters die Grundzüge der Bundesliga.









Bekocht wurden die Künstler und ihre Crews von der „Roten Gourmet Fraktion“, einem Cateringservice unter der Leitung von Ole Plogstedt, der heute regelmäßig in einigen Fernsehsendungen als Fernsehkoch zu sehen ist.

Da die Band Fury in the Slaughterhouse noch am selben Abend einen Auftritt beim Niedersachsentag in Oldenburg absolvieren musste, wurde sie per Hubschrauber aus dem Stadion geflogen. „Dies war für uns eine logistische Herausforderung, da dies bei Tageslicht erfolgen musste“, weiß Immenga noch wie heute.









Einen wahren Höhepunkt erlebten die Musikfans bei der Darbietung des Welthits „Africa“ von Toto, als der Himmel aufriss und der Sonnenuntergang das Stadion in rötliches Licht tauchte. „Es war ein unvergesslicher Moment, eine unvergessliche Zeit“, strahlen Immenga und Kohnen.





Würden Sie heute noch einmal ein solches Festival veranstalten wollen? „Auf jeden Fall. Ich würde ein solches Event jederzeit wieder organisieren“, sagt Immenga. Neben den schönen Erinnerungen lerne man eine ganze Menge für seinen weiteren Lebensweg und sammele viele Erfahrungen. „Es kribbelt immer noch, und ab und zu organisieren wir noch kleinere Veranstaltungen.“









Konzerte in der Region besuchen beide immer noch gern. „Wir haben sie insbesondere im Stadion in Meppen interessiert begleitet und freuen uns, dass das Emsland mittlerweile eine wahre Open-Air- und Konzerthochburg geworden ist.“ Das hätte vor 24 Jahren ganz anders ausgesehen. Wollte man große Künstler live erleben, habe man meistens mindestens bis Bremen fahren müssen. Immenga und Kohnen wünschen den Organisatoren des 1. Emsland Open Air deshalb viel Erfolg und hoffen, dass sich die Veranstaltung etablieren wird. Schließlich sei das Stadion ein wirkliches Schmuckstück. Und sie wünschen Meppen natürlich, dass es keinen Dauerregen gibt ...









