Brücke in Meppen-Versen ab Dienstag voll gesperrt MEC öffnen

Die Holzbrücke in Versen ist am Dienstag voll gesperrt worden. Foto: Tobias Böckermann

Meppen Die Holzbrücke im Straßenzug „Zum Paradies“ in Richtung Bergham in Meppen-Versen ist am Dienstag voll gesperrt worden.