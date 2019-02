Schüler informieren sich bei „Chance Azubi“ in Meppen MEC öffnen

Miteinander ins Gespräch kommen konnten Schüler und Betriebe bei „Chance Azubi!“. Foto: Johannesschule Meppen

Meppen. Unter dem Motto „Werde, was du willst!“ hat zum zweiten Mal die Berufsinformations- und Ausbildungsbörse „Chance Azubi“ an der Johannesschule in Meppen stattgefunden. Mehr als 300 Schüler erhielten dabei von rund 40 Betrieben aus verschiedenen Branchen Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand.