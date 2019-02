Stavern. Zu einem vollen Erfolg geworden ist das erste Staverner Winterfest Rock am Tangen.

Zum Warmlaufen legte das DJ-Team Heinz und Michael Musik aus den 1980-er-Jahren auf. Die Band New Edition aus Wippingen begann die Reihe der Liveacts mit bekannten Cover-Versionen von Police, New Model Army und weiteren Pop- und Rockgrößen aus den 1970ern und 1980ern. Genial war ihre Version des Golden Earring-Klassikers „Radar Love“.Während der Umbaupause gab es wieder Musik von Schallplatte. Es war toll mit anzusehen, wie das DJ-Team um Michael Kösters und Heinz Tangen das Publikum mit seiner Musikauswahl begeisterte und auf das vorbereitete, was dann kam.

Punkrock-Songs

Längst gefüllt war das Haus., als The Boar erwartet wurden. Die fünfköpfige Band aus Meppen erfüllte jede Erwartung und sogar mehr. Ihre Interpretation bekannter Punkrock-Songs riss das Publikum mit. Für den Höhepunkt der Stimmung sorgte die Version des Pennywise-Songs „Bro Hymn“. Als dann ein Geburtstagslied angestimmt wurde, kletterten vier junge Gäste auf die Bühne und sangen mit Begeisterung eine Cover-Version eines bekannten Songs der Band „Feine Sahne Fischfilet“ mit.

Nach einer Umbaupause ging es mit Eisenkarl weiter. Die Metal-Cover-Band aus Meppen gibt seit 2012 Songs aus der Hardrock- und Metal-Szene zum Besten. Nach nur wenigen Minuten hatte sie das Publikum im Griff. Viele der Gäste waren extra zum Eisenkarl-Konzert angereist. Das Publikum tobte.