Am 15. März erscheint eine ganz besondere Ausgabe ihrer Tageszeitung: alle Zeitungsfotos werden an diesem Tag durch Bilder ersetzt, die Kinder und Jugendliche gemalt haben Foto: Ulrich Wagner

Meppen. Im Rahmen unserer großen redaktionellen Serie "FamilienLeben" vom 9. März bis 6. April bekommt die Tageszeitung am Freitag, 15. März, ein einzigartiges Erscheinungsbild. Ob Merkel, SV Meppen oder die Freilichtbühne: An diesem Tag werden alle Fotos in der Zeitung durch Bilder ersetzt, die Kinder und Jugendliche gemalt haben. Wer mitmachen will, kann sich ab jetzt bewerben!