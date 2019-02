Meppen. Auf der Bühne des Jugend- und Kulturzentrums Jam Meppen haben North Alone und Beardless aus Osnabrück sowie Damniam aus Münster ihr Können bewiesen.

Dass amerikanische Formationen in Sachen Punkrock auch hierzulande oft als Vorbild dienen, sollte bekannt sein. Im Jam wurde allerdings bewiesen, dass sich die hiesigen Bands keineswegs vor den Vorbildern jenseits des Großen Teiches zu verstecken brauchen.

Milchbubi-Look

Den Anfang machten Beardless, die sich namensgerecht als glattrasiertes Trio im Milchbubi-Look präsentierten. Die musikalische Erfahrung war den drei Musikern aber ab dem ersten Takt anzuhören, denn sie boten perfekten Poppunk mit emotionalem Einschlag und lieferten damit einen optimalen Auftakt.

Auf der Bühne gab es im Anschluss nur zwei personelle Wechsel, denn die drei Jungs von Beardless fungierten auch bei den folgenden North Alone als Backingband. Das Line-up wurde durch eine Violine und den bärtigen Singer/Songwriter Manuel North an Akustikgitarre und Gesang ergänzt und konnte von Anfang an überzeugen. Zum knackigen Folkpunksound à la Chuck Ragan bot der Sänger vor den 90 zahlenden Gästen sogar noch eine kleine Stagediving-Einlage.

Green-Day-Stil

Den Abschluss besorgten schließlich die Münsteraner von Damniam, die bereits im letzen Jahr in Meppen zu Gast waren. Das Quartett bot perfekt arrangierten Punkrock im Green-Day-Stil, der am Ende bei einer Beatles-Coverversion noch einige Zuschauer zum Tanzen animierte. Sämtliche Bands lieferten eine gelungene Performance ab, der gesamte Abend hätte an einigen Stellen allerdings durchaus enthusiastischere Publikumsreaktionen verdient gehabt.

Das Konzertprogramm im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam wird Ende Februar eine Nummer härter fortgesetzt, denn am 23. Februar werden bei der „Death-Triade Part 1“ mit Home Reared Meat, Disminded und Goats Rising drei waschechte Death Metal/Grindcore Bands die Bühne zerlegen. Weitere Infos unter: www.jam-meppen.de