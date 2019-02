Meppen 600 Gäste haben in Meppen mit Achim Petry und The Shark eine 80er-Jahre-Party für einen guten Zweck gefeiert. Der Saal Kamp bebte.

Einige Stunden vor dem Konzert hatten die Musiker eine kleine Gruppe im Eiscafe Toscani zu einem „meet and greet“ getroffen, das die Veranstalter des „Charity meets 80s“ ermöglicht hatten. Achim Petry und der Sänger The Shark trafen sich mit Fans, Freunden und Veranstaltern.

Die kleine Gruppe kam sich bei Eis, Kaffee und Tee sehr schnell näher und es wurden lustige Anekdoten zu spannenden Fragen erzählt. Ansgar Deters, einer der Organisatoren, berichtete, dass auch die sechste Party im Stil der 80er immer noch sehr aufregend sei. Achim Petry stand schon im August fest. Durch die langjährige Verbindung zu The Shark konnte das Organisationsteam schnell auch diesen Sänger für sich gewinnen. Ziel der Partyabende ist die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen. Welche das sein werden, wird noch entschieden, am Ende sollen es aber zehn werden.

Gegen 20.30 Uhr öffneten sich dann die Türen zum Saal Kamp. Nach Klängen von DJ Tom Lewy und seiner Assistentin Andrea mit Hits aus den 80ern füllte sich die Tanzfläche. Um kurz nach 22 Uhr trat der Sänger, Entertainer, Bodybuilder, Gesundheitsberater und Fitnesstrainer The Shark aus Köln auf. Der gab nun bekannte Schlager und Neue Deutsche Welle Hits zum besten und hatte sehr schnell das Publikum im Griff. Ob der alte „Holzmichel“ oder ein Duett mit Ansgar Deters an der Nordseeküste – The Shark kam an. Zum krönenden Abschluss bekam er noch ein T-Shirt vom SV Meppen und zog es zur bejubelnden Zugabe dann auch über.

Zwei Stunden Petry

Danach stand Hauptact Achim Petry auf der Bühne. Der hatte mit einer Auswahl von eigenen Songs und Megahits seines Vaters Wolfgang mit dem Meppener Publikum ein leichtes Spiel. Die 600 Gäste tanzten und sangen bis Mitternacht. Es ging weiter mit Hits aus den 80ern. Später eine Überraschung: DJ Tom Lewy unterbrach die Musik und machte seiner Andrea einen Heiratsantrag, den sie unter Tränen annahm. Danach ging es unter vielen Glückwünschen auch weiter mit der sehr feinen Auswahl an Musikstücken aus den 80ern und 90ern.