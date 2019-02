MEPPEN. Die gespannten Erwartungen, die sich vor der Aufführung von „Aschenputtel - das Musical“ in den Kindergesichtern des generationsübergreifenden Meppener Theaterpublikums widerspiegelten, sind vom sechsköpfigen Ensemble des Theaters Liberi erfüllt worden.

Die Regie des Autors Helge Fedder und die quicklebendige Choreographie von Carolin Pommert und Kama Frankl zur ins Ohr gehenden Musik von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker gaben dem bekannten Grimm-Märchen ein in die Zeit passendes Gesicht, ohne Charme und Romantik des Märchen-Genres zu verletzen.

Dafür sorgten nicht zuletzt auch die zauberhaften Kostüme von Annette Pfläging, um nur einige von den 23 Schaffenden namentlich zu nennen, die hinter der Bühne für das Gelingen dieses Musical verantwortlich zeichneten. Mit Gespür für kindliches Empfinden, menschliche Träume und Unzulänglichkeiten wurde hier miterlebbar gemacht, was das Uranliegen jedes Märchens ist, nämlich Lebensklugheit zu vermitteln - und das völlig unverstaubt, heutigem Sprach- und Lebensverständnis adäquat.

Diktat der Mutter

So gelangt am Ende die das Aschenputtel erniedrigende Stiefmutter zur Erkenntnis ihres unrechten Handels und erfährt Verzeihung seitens ihrer Stieftochter. Karin Nopp, die auch dem königlichen Koch Charakter verlieh, legte die Rolle weniger hexenmäßig boshaft als vielmehr herrisch, egozentrisch und selbstgefällig an, indem sie ihre Stieftochter psychisch misshandelte, aber ihre eigene, bevorzugte Tochter Greta ebenso herumkommandierte. Diese jedoch hält durchweg, wenn auch zunächst chancenlos, zu Aschenputtel und widersetzt sich schließlich mündig dem Diktat der Mutter. Alicia Wagner, die auch dem Hofnarren ernsthafte Glaubwürdigkeit gab, spielte diesen Reifungsprozess authentisch.

Elisabeth Kirch zauberte Aschenputtel unerschütterliche Strahlkraft und Warmherzigkeit ins Gesicht. In dieser Rolle griff sie die Träume und Fantasien junger Mädchen auf und ließ Aschenputtel entscheidende Entwicklungsschritte erfahren, diese in die Realität mitzunehmen. Hilfestellung und Zuspruch auf diesem Wege werden Aschenputtel durch die sich aus der Taube verwandelnden Fee zuteil.

Wie schwerelos

Lisa Gärtners faszinierende Gestik bis in die Fingerspitzen ließ Tauben-Gebaren auch ohne das schwerelos erscheinende Federkleid selbst in den Bewegungen der Fee assoziieren. „Es ist nicht immer, wie es ist – mit geschlossenen Augen siehst Du nichts, aber alles ist da.“ Ihre Wegweisung vollzieht sich in der zutiefst freundschaftlichen Ermutigung zum eigenen Entscheiden: „Du musst wissen, wo Dein Leben hingehen soll!“

Und so werden Linsen-Schikanen für Aschenputtel egal, selbst ihr Ballkleid wird Accessoire statt Voraussetzung. Sie ist ganz bei sich angekommen. Während in Aschenputtels Küche zunächst die zweiträchtige Mutter auch über Magd (Lisa Gärtner) und Knecht (Enea Lanzarone) herrscht, zeichnet sich im Schloss das Gegenkonzept ab: Hier soll Arbeit Freude machen und niemanden in eine Rolle zwingen, weder Diener (Lisa Gärtner), Hofnarr oder Koch; höchstes Gut ist der alles verstehende Zusammenhalt von Vater und Sohn.

Herrlich erfrischend vermittelten dies Enea Lanzarone als menschenfreundlicher König und Marlon Hangmann als aufgeschlossener Prinz. In diesem Mutmach-Konzept mit Wortwitz, frischem Gesang und liebevoller Romantik war für Standesdünkel kein Platz, Greta widersetzte sich dem blutigen Schuhtest, und einem „Herz über Kopf“-Happy End für wirklich alle Beteiligten stand nichts im Wege.

Der Schlussapplaus des als Volk einbezogenen Publikums im ausverkauften Theater bewies: Die Botschaft des Bochumer Theaters Liberi war angekommen bei Alt und Jung.