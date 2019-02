Meppen. Aufgrund von Bauarbeiten an der Emslandstrecke richtet die Westfalenbahn demnächst einen Schienenersatzverkehr ein. Anders als anfangs geplant wird dabei in Richtung Norden nun auch ein Bus am ganz frühen Morgen eingesetzt.

Es geht um den Abschnitt zwischen Meppen und Lingen. Vom 19. Februar bis zum 26. März ist dort wegen Arbeiten der DB Netz AG kein Zugverkehr möglich, weshalb die Westfalenbahn Busse einsetzt, die die Bahnhöfe Lingen, Geeste und Meppen ansteuern.

Der ursprüngliche, im Internet veröffentlichte Fahrplan stieß allerdings auf das Unverständnis und die Kritik von Daniel Sahnen. Der Geester ist als Berufspendler gezwungen, den ersten Zug am Morgen in nördlicher Richtung zu nehmen. Wie er unserer Redaktion schilderte, war er verwundert, dass zunächst kein ausreichend früher Bus eingesetzt werden sollte, der den Fahrgästen aus dem Raum Lingen und Geeste das Erreichen des ersten Zugs in Meppen ermöglichen würde.

Nachbesserung

Dieser verlässt laut Fahrplan um 6.09 Uhr den Meppener Bahnhof, doch der erste Ersatzbus sollte erst um 6.15 Uhr in Lingen starten. „Ich kenne weitere Mitfahrer, die ebenfalls jeden Morgen diesen Zug nutzen“, sagte Sahnen, der sich weiterhin wunderte, warum in Gegenrichtung ein äußerst früher Bus eingesetzt wird (um 4.20 Uhr ab Meppen), der in Lingen das Einsteigen in den ersten Zug Richtung Münster möglich macht, dies aber in Gegenrichtung nicht geplant war.

Inzwischen hat die Westfalenbahn nachgebessert: „Wir haben bereits Kundenfeedback zu dem Ersatzplan bekommen und werden einen zusätzlichen Bus frühmorgens einsetzen, damit die Reisekette auch zu der Uhrzeit gesichert ist“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Besagter Bus startet um 5.25 Uhr in Lingen und erreicht Meppen um 6 Uhr. Der Ersatzfahrplan ist unter www.westfalenbahn.de einsehbar.