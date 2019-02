72-Stunden-Aktion im mittleren Emsland: In kurzer Zeit viel bewirken

Meppen. Nach sechs Jahren ist es wieder so weit: die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Katholischen Jugend gibt Jugendlichen die Möglichkeit, in drei Tagen eine Menge Gutes zu bewirken. Ein Kommentar.

Oft setzt man sich für bestimmte Tage ein Ziel: Heute mache ich 10.000 Schritte, heute koche ich gesund, heute tue ich etwas für mich selbst. Doch wann nimmt man sich schon einmal vor, sich die nächsten drei Tage um die Gemeinschaft zu kümmern und ihr etwas Gutes zu tun? Mit der 72-Stunden-Aktion bekommen die Jugendlichen, nicht nur im mittleren Emsland, sondern in ganz Deutschland die Chance, genau das zu machen.

Gerade bei uns im Emsland wird das Ehrenamt bei vielen noch aktiv gelebt und so wurden bei der letzten Aktion 2013 viele Bauprojekte umgesetzt, die den Gemeinden und Ortschaften nachhaltig gut getan haben. Ob mit Grillhütten, Spielplätzen oder Schulhöfen: die 72-Stunden-Aktion sorgt dafür, dass Menschen zusammenkommen. Damit schafft sie, gerade in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, etwas ganz Wichtiges: sie macht die Welt ein Stückchen besser.