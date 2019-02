Meppen. Wie steht es um die Abfuhr der gelben Säcke im Emsland? Laut Entsorger Remondis befinde man sich mittlerweile in der Regelabfuhr und werde jeden Tag besser. Unsere Redaktion erreichen vereinzelt noch Meldungen von Lesern, bei denen die Abfallsäcke stehengelassen wurden.

Langsam scheint das Entsorgungsunternehmen Remondis Routine in die Abfuhr der gelben Säcke im Emsland zu bekommen. Das jedenfalls teilt der Pressesprecher des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion mit. "Wir befinden uns weitestgehend in der Regelabfuhr." Die Anrufe bei der Beschwerde-Hotline des Entsorgers wären deutlich zurückgegangen, was zeige, dass es mittlerweile ganz gut laufe. Dies werde auch durch viele Bürger und Bürgermeister bestätigt. Falls doch Säcke nicht mitgenommen wurden, sollten sich die Betroffenen unbedingt bei Remondis melden. "Wir müssen ja wissen, wo es hakt", erklärt der Pressesprecher.

Kleinlich prüfen

Aktuell gehe es darum, jede Reklamation kleinlich zu prüfen und zukünftig zu vermeiden. Insbesondere um abgelegene Höfe, die in Sackgassen lägen (Rückwärtsfahren), die Behälter vom Altentsorger ausfindig zu machen und auf die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zuzugehen. Dazu gehörten auch Behälter und Säcke, die der Altentsorger nach mündlicher Absprache von Hinterhöfen geholt hätte oder sonstige unbekannte Sammelstellen, die in keinem Tourenplan verzeichnet wären, wie Neubaugebiete, die nun sukzessive erfasst und in die Tourenroutine aufgenommen würden.



Rückmeldungen der Leser an unsere Redaktion zeigen, dass die Abfuhr der gelben Säcke mittlerweile recht gut klappt, wie hier in diesem Facebook-Beitrag zu lesen ist.





Derzeit sei das Unternehmen mit 14 Fahrzeugen und voller Mannstärke im Emsland unterwegs. Die bestellten acht Fahrzeuge mit höherer Ladekapazität, seien indes noch nicht bereitgestellt worden, der Liefertermin unbekannt.

Kontakt zu Remondis Hotline Verantwortlich für die Beschaffung, Ausgabemenge und Entsorgung der "gelben Wertstoffsäcke" ist die Remondis Kiel GmbH, Hamburg. Diese wurde vom Betreiber des Dualen Systems, der DSD GmbH, Köln, emslandweit mit der Entsorgung der gelben Wertstoffsäcke beauftragt. Fragen und Meldungen rund um das Sammelsystem „Gelber Wertstoffsack“ werden unter der Servicenummer Tel. 0800-122 32 55 sowie per Mail an service.emsland@remondis.de entgegengenommen.