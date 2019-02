tbMeppen Der Landkreis Emsland hat am Donnerstag die Impfung von Rindern gegen die Blauzungenkrankheit vorsorglich erlaubt und auch empfohlen. Frühere Ausbrüche der die durch Mücken übertragene Virus-Infektion haben einige Landwirte der Region noch in sehr schlechter Erinnerung.

Denn das Blauzungenvirus, englisch Bluetongue (BT), hatte 2006 bis 2009 auch im Emsland für erhebliches Leid unter Rindern und auch Schafen gesorgt. Ziegen, Lamas, Alpakas und Wildwiederkäuer sind für die BT ebenfalls empfänglich. Fehlgeburten, missgebildete Kälber und Lämmer, Leistungsabfall und schwer erkrankte Alttiere hatten damals die Tierhalter beschäftigt.

BT wird durch kleine Mücken übertragen, sogenannte Gnitzen. Weil diese auch mit dem Wind über weite Strecken von bis zu 150 Kilometern verweht werden können, kann sich die Krankheit schnell ausbreiten – sofern sie einmal irgendwo Fuß gefasst hat.

Nachdem Deutschland in den Jahren 2006 bis 2009 von der Blauzungenkrankheit betroffen war, war es von 2012 bis Dezember 2018 offiziell frei von dieser Tierseuche und damit auch frei von Exportrestriktionen. Aber nun hat sich die Tierseuche von Frankreich und der Schweiz aus nach Deutschland vorgearbeitet, allein im Januar und Februar wurden 38 Tiere registriert, in deren Blut der Erreger nachweisbar war, und zwar hauptsächlich in Baden-Württemberg.

Inzwischen sind aber auch Rheinland-Pfalz und das Saarland betroffen und eine 150-Kilometer-Restriktionszone, in der Transportbeschränkungen für potenziell betroffene Tierarten gelten, zieht sich bereits bis zur Mitte Nordrhein-Westfalens.

Der Landkreis Emsland hat deshalb nun vorsorglich eine freiwillige Impfung gefährdeter Tierbestände per Bekanntmachung ermöglicht – vor allem mit Blick auf die Rinderbestände. Nur eine flächendeckende Impfung könne wirksam vor BT schützen, heißt es. Eine Pflicht besteht aber nicht, ebenso werden die Kosten der durch einen Tierarzt vorzunehmenden Impfung zumindest bei Schafen nicht erstattet.

Klaus Gerdes, Zuchtleiter beim Landesschafzuchtverband Weser-Ems, sagte auf Anfrage, in Niedersachsen sei man aufgrund der Exportaktivitäten in großer Sorge, da eine Ausweitung der Restriktionszonen erhebliche Auswirkungen haben könne. Nach Mitteilung einiger Tierarztpraxen sei derzeit allerdings kaum Impfstoff verfügbar.

Außerdem seien derzeit sind viele Schafe tragend oder hochtragend, und jede Impfung ist auch eine Belastung: „Nebenwirkungen sind nicht auszuschließen.“ Im Sommer, bei Einsetzen des Mückenflugs, werde es eventuell zu einer Neubewertung der Lage kommen müssen.