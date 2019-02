Meppen. Darauf darf die Freilichtbühne Meppen schon stolz sein. Als erstes Naturtheater in Deutschland darf sie das Musical „Madagaskar“ spielen. Es wird im Esterfelder Forst als Familienstück aufgeführt. Wie kam es dazu, dass die Rechte an die Meppener gingen?

Als Musical-Regisseurin arbeitet Iris Limbarth, die einmal mehr die künstlerische Leitung der Stücke auf der Freilichtbühne hat, sehr gut mit allen Musical Verlagen zusammen und steht ständig im Austausch über Neuerungen auf dem Musical-Markt. Sie erfuhr als erste davon, dass die Rechte auf dem deutschen Markt zu haben sind. „Da haben wir gleich zugeschlagen“, sagt sie.

Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft

„Madagaskar“ ist eine Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Nach dem berühmten Dreamworks-Film (Buch von Kevin Del Aguila, Originalmusik und Gesangstexte von George Noriega und Joel Someillan) beginnt die Geschichte im Zoo in New York. Von dort die abenteuerliche Reise von Marty, dem Zebra, Gloria, dem Nilpferd, Melman, der Giraffe, Alex, dem Löwen und den Pinguinen Skipper, Private, Rico und Kowalski nach Madagaskar. Alle Tiere fühlen sich eigentlich wohl im New Yorker Zoo und genießen ihre Auftritte vor den Besuchern. Nur Marty träumt vom Dasein in der Wildnis, einem Leben ohne Zäune und Mauern, von der großen Freiheit. Die Pinguine sind schon einen Schritt weiter, sie haben heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereitet. Marty schließt sich an und verschwindet. Die anderen haben Angst davor, wollen Marty aber auf keinen Fall im Stich lassen.

Chaotische Flucht

Es kommt, wie es kommen muss: Die chaotische Flucht aus dem Zoo durch die New Yorker Innenstadt endet in Käfigen auf einem Schiff. Die Pinguine übernehmen das Steuer. Das Schiff strandet, die Tiere gehen über Bord und finden sich auf der wunderschönen, aber auch nicht ganz ungefährlichen Insel Madagaskar wieder. Nach einigen Verwicklungen mit Lemuren und Fossas mündet die Geschichte in eine fröhliche Strandparty.

Die Rolle von Marty besetzt Limbarth mit Frank Hanzlik, der im letzten Jahr in „ Ronja Räubertochter “ als Borka, dem Vater von Birk, glänzte. Der Löwe Alex und die Giraffe Melman werden von Kai Rupek und Andreas Oortmann verkörpert. Beide sind noch in guter Erinnerung als Löwe und Blechmann in „Der Zauberer von Oz“. Gloria, die einzige Frau im Kleeblatt, wird von Marina Billek gespielt. Sie war 2018 in „Ronja Räubertochter“ Klein-Klipp, der beste Freund von Ronja in der Räubertruppe.

Großartiger Komiker

Die Inselbewohner und Gegenspieler der New Yorker Tiere sind King Julien, sein Berater Maurice und der hinterhältige Fossa König. King Julie wird von dem großartigen Komiker Wilhelm Warren gespielt, der im letzten Jahr als Butler Lurch in der „Addams Family“ Furore machte. Sein Berater Maurice wird von Rainer Franke verkörpert, der zuletzt als herrlich-cholerischer Mattis in „Ronja Räubertochter“ überzeugte. King Fossa wird von Nicole Strecker übernommen.

Schräg-witzige Pinguine

Die schräg-witzigen Pinguine werden von Youngsters der Freilichtbühne Meppen übernommen, Chiara Warren (Emil in „Emil und die Detektive“), Steffen Hanzlik (Birk Borkasohn in „Ronja Räubertochter“), Jan Malte Germing (Graugnom in „Ronja Räubertochter“), Mathilda Schulte („Ronja in Ronja Räubertochter“), Franziska Masch („Michel in Michel aus Lönneberga“), Henry Niesing (Chef der Graugnome in „Ronja Räubertochter“). Sie alle haben in den letzten Jahren schon in vielen Rollen geglänzt.

Sie alle werden unterstützt als New Yorker Zoobesucher, Zootiere, Lemuren, Fossas, Lionesses-Alex-Background-Sängerinnen und mehr, die von vielen anderen begabten Ensemblemitgliedern der Bühne gespielt werden, die sie schon in vielen anderen Produktionen der vergangenen Jahre erlebt haben.

„Die aus dem Dreamworks-Film bekannten tierischen Charaktere machen sich auch als Musicalfiguren prächtig“, findet Limbarth. „Madagaskar“ sei ein Musical für die ganze Familie. Spätestens bei den Hits „I like to move it“ oder „I am the King of New York City“ werde es niemanden mehr auf den Sitzen halten, verspricht sie. Das Stück biete „zündende Gags, mitreißende Musik und eben eine berührende Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft.“

Das Familien-Musical „Madagaskar“feiert am Donnerstag, 30. Mai, 16 Uhr Premiere. Mehr Infos: Tel: 05931 12825, E-Mail: i nfo@freilichtbuehne-meppen.de