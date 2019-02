Meppen. Zum ersten Mal seit 2013 organisiert der Bund der Katholischen Jugend wieder eine 72-Stunden-Aktion. Vom 23. bis 26. Mai wollen Jugendliche "die Welt ein Stückchen besser machen", wie das Motto der Aktion sagt. Potenzial dafür gibt es offenbar auch im mittleren Emsland.

Denn die bisherigen Anmeldezahlen stimmen Simon Fübbeker, Dekanatsjugendreferent des Katholischen Jugendbüros Emsland-Mitte (KJB), zufrieden: "Bislang haben sich sieben Gruppen angemeldet aber ich weiß, dass viele weitere Gruppen schon sicher sind, dass sie teilnehmen wollen." Bundesweit haben bei der letzten Auflage vor sechs Jahren mehr als 170.000 Jugendliche in fast 4.000 Gruppen mitgemacht.

Überraschung in der ersten Stunde

Generell können sich alle möglichen Jugendgruppen beteiligen, erklärt Fübbeker. Ob Landjugend, Pfadfinder, Sport- oder sonstige Vereine – überall wo Ehrenamt ist, wird in den 72 Stunden im Mai etwas Gutes getan. Von Donnerstag 17.07 Uhr bis Sonntag 17.07 Uhr haben die Aktionsgruppen dann Zeit, ihr Projekt umzusetzen. Spannend dabei: Vor der Aktion wissen die Gruppen noch gar nicht, was sie überhaupt in den kommenden vier Tagen schaffen sollen. Ihre Aufgabe bekommen sie erst mit Beginn der Aktion.

Die Projekte reichen dabei vom Neubau von Grillhütten, Pflasterungen auf Schulhöfen oder die Gestaltung eines Spielplatzes. In diesem Jahr sollen sich die Projekte aber nicht nur auf Bauvorhaben beschränken, sagt Simon Fübbeker. Denkbar seien auch die Organisation von einem Mehrgenerationenfest oder Aktionen für die Umwelt und Nachhaltigkeit. "Die Projekte sollen auf jeden Fall machbar, aber auch eine Herausforderung sein", sagt Fübbeker. Die Materialien für die Aktionen werden hauptsächlich von Sponsoren gestellt, die vom BDKJ oder den Aktionsgruppen selbst angeworben werden.

"Möglichkeit, sich einzubringen"

Das ehrenamtliche Engagement ist im Emsland weiterhin hoch, wie Dekanatsjugendreferent Fübbeker feststellt. Nur damit funktionieren Vorhaben wie die 72-Stunden-Aktion überhaupt. Gerade für Jugendliche seien die vier Tage eine "tolle Möglichkeit, sich einzubringen und zu beteiligen. Sie können zeigen: Wir machen nicht nur etwas für uns selbst, sondern auch für andere." Für viele sei solch ein fester Zeitraum eher Antrieb für ehrenamtliche Arbeit als regelmäßige Termine. Für Schüler, die gerne mitmachen wollen, gibt es die Möglichkeit, sich zumindest für den Freitag, also den zweiten Tag der Aktion, vom Unterricht befreien zu lassen.

Die Anmeldung zur 72-Stunden-Aktion ist bis zum 28. Februar möglich unter www.72stunden.de. Danach nimmt das regionale Planungsteam mit den Aktionsgruppen Kontakt auf, um alles Weitere zu organisieren. Weitere Informationen erteilt das Katholische Jugendbüro Emsland-Mitte unter der Telefonnummer: 05931 18996.