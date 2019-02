Meppen. Das kommende Wochenende vom 8. bis 10. Februar 2019 bietet den mittleren Emsländern ein breites Spektrum an Veranstaltungen. Sei es ein Zauberdinner im Funpark, ein Plattdeutsches Theaterstück oder ein XXXL Punk Rock Abend im Jam, an diesem Wochenende sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Das kommende Wochenende startet zauberhaft und voller Magie. Der Funpark Meppen lädt am Freitagabend zu einem Drei-Gänge-Menü, gewürzt mit viel Humor. Beim Zauberdinner erwartet die Gäste ein Abend voller Magie und Unterhaltung, begleitet von Zauberer Stefan Sprenger, der mit fabelhaften Überraschungen und verblüffenden Tricks zwischen den Gängen sorgt. Start der Dinnershow im Funpark ist um 19 Uhr.

„Keerls dörr un dörr“

Ebenfalls gute Unterhaltung wird am Freitagabend im Heimathaus Teglingen geboten. Ab 20 Uhr wird dem Publikum eine Mischung aus Schauspiel und Popmusik der 90er Jahre geboten. Das Stück „Keerls dörr un dörr“ beginnt in der tristen Lagerhalle des Paketdienstes Hase-Kurier. Die vier Auslieferungsfahrer Hinnerk, Paul, Georg und Manuel schmieden seltsame Pläne. Sie haben davon gehört, dass die Tochter ihrer Chefin Lisa Kording (Heike Wübben) eine schlimme Augenkrankheit hat. Sie beschließen, ihre graue Arbeitskleidung gegen bunten Show-Fummel zu tauschen, eine Travestie-Revue zu starten und so Geld für die Augenoperation zu sammeln.

Steppen als Passion

Ein weiteres Theater "up platt" gibt es am Samstagabend in Twist. Ab 20 Uhr sind „De Stepphöhner“ zu Gast im Heidekrug und zeigen dem Publikum ihre gemeinsame Passion: Das Steppen. Da Gabriele immer noch nicht den Tod ihrer beiden Ehemänner verkraftet hat und Dorle noch nie außerhalb ihres Heimatdorfes war, organisiert die Feministin Wiebke einen Urlaub für das Dreiergespann. Hier treffen sie in der Pension Seeblick mit Finesse auf die Inhaberin Agnes Wallenstein (Margret Baalmann) derer Schwester Gila (Britta Schnieders) eine schlecht gehende Partnervermittlungsagentur führt.

XXXL Punk

Gute Musik gibt es am Samstagabend im Jugend- und Kulturzentrum Jam auf die Ohren. Bei der XXXL Punk Rock Show mit North Alone, Damniam und Beardless gibt es alles, was das Punk-Herz begehrt. Einlass ist ab 19.30 Uhr und der Eintritt beträgt sieben Euro.

Berlin 21

Den Schlusspunkt des Wochenendes setzt Berlin 21 mit einem Jazzkonzert im Meppener Theater am Sonntag. Für Berlin 21 bedeutet Musik Lust und Sinnlichkeit und gespielt wird, was allen Spaß macht. Mit ihren Stücken, allesamt Eigenkompositionen, angereichert mit viel Soul- und Bluesfeeling, nehmen sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Weltreise von Afrika übers Schwarze Meer nach Nord- und Südamerika. Fünfe werden gerade gelassen, New Orleans Groove wird mit arabischem Funk gemixt, rasender Bebop trifft auf loungigen Smooth Jazz und sogar Boogie Woogie bekommt ein neues rhythmisches Gesicht. Start des Konzertes ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 18 Euro.