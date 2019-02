Meppen. Die Planungen laufen bereits: Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und die NDR Online-Redaktion kommen mit ihrer gemeinsamen Sommertour in diesem Jahr wieder in vier Orte. Mit dabei haben sie dann erstklassige Live-Acts – und natürlich die Stadtwette, bei der der NDR gegen den gesamten Ort antritt. In diesem Jahr ist auch Meppen dabei.

Der Startschuss für die NDR Niedersachsen Sommertour 2019 fällt am Samstag, 27. Juli, in Weyhe. Die nächste Station heißt dann Bad Nenndorf am Samstag, 3. August. Eine Woche später geht es in Soltau weiter. Zum Finale laden die NDR Programme am Samstag, 17. August, nach Meppen ein.

Die Bewohner dürfen sich auf Live-Musik großer Künstler freuen – und können selbst ihre kreative Ader einbringen. Denn bevor es mit den Live-Auftritten losgeht, muss zunächst die Stadtwette gelöst werden. Am Montag vor der Veranstaltung geben NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen die Wette für den jeweiligen Ort bekannt. Am Sommertour-Abend zeigt sich dann, ob die Bürger ihre Aufgabe bewältigen können. Welche Bands und Künstler in welche Orte kommen, wird noch bekannt gegeben. Der Eintritt zu den Events ist kostenfrei.

Natürlich ist die NDR Niedersachsen Sommertour auch Thema in Radio, TV und Internet. Bereits im Vorfeld berichten Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und ndr.de/niedersachsen in Beiträgen und Reportagen von den Orten und der Sommertour. Am Veranstaltungsabend schalten Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen dann live in den jeweiligen Ort.