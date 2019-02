Feuerwehr muss verrauchten Keller in Meppen lüften CC-Editor öffnen

Grund für die Verrauchung im Keller des Hauses in Meppen war ein Schmorbrand an der Heizungsanlage. Foto: Thorsten Albrecht

Meppen. Eine defekte Heizungsanlage hat am Mittwochabend die Feuerwehr in Meppen auf den Plan gerufen. Löschen mussten die Einsatzkräfte am Ende nicht.