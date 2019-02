Meppen/Lingen. Seit über fünf Wochen ist das Abfuhrunternehmen Remondis für die Abholung der gelben Säcke im Emsland zuständig. Doch noch immer wird der Plastikmüll nicht flächendeckend eingesammelt. Besonders kleinere Ortschaften und Randgebiete scheinen betroffen zu sein.

Im gesamten Emsland warten Bürger teilweise immer noch auf die längst überfällige Abholung der Gelben Säcke. Auf einen Aufruf unserer Redaktion meldeten sich vor allem Menschen aus kleineren Gemeinden und Ortsteilen, dass Remondis noch nicht oder nur zum Teil den Müll abgeholt hat. Insbesondere die Abholung aus Stichstraßen oder aus kleineren Ansiedlungen hat der Entsorger dabei offensichtlich nicht im Blick oder im Griff.

Wachsende Müllhaufen

Ein Gerstener berichtet unserer Redaktion beispielsweise, dass in der Ortschaft Bregenbeck – zwischen Bawinkel und dem Ortskern von Gersten gelegen – seit Beginn des Jahres nur in einem Teil die Gelben Säcke abgefahren wurden. Der Müllhaufen wachse zusehends, während die Anwohner auf den mittlerweile dritten Abholtermin hoffen. Dieser steht laut dem offiziellen Abfuhrplan an diesem Donnerstag, 7. Februar, an. Allzu große Hoffnungen macht sich der Gerstener nicht: Bei einem Anruf bei der Remondis-Hotline in der letzten Januar-Woche sei schnelle Abhilfe versprochen worden. Als er nun erneut die angegebene Rufnummer wählte, erging es ihm wie vielen weiteren „Leidensgenossen“ im Emsland: Es meldete sich eine Bandansage.

Ärger in Twist



Im mittleren Emsland liegen in der Gemeinde Twist immer noch vielerorts gelbe Säcke herum. An manchen Straßen soll, wie Anwohner berichten, noch kein einziges Mal in diesem Jahr der Plastikmüll eingesammelt worden sein. Für Gemeindeverwaltung um Werner Reiners, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, ist dieser Umstand seit dem Jahreswechsel ein Dorn im Auge. Immer wieder erreichen die Kommune Beschwerden von Anwohnern. Den eigenen Bauhof mit der Einsammlung zu beauftragen käme aber nicht in Betracht, da man hierfür personell gar nicht gerüstet sei, so Reiners. Auch einen Fremdfirma zu engagieren, wie es die Lingener getan haben, sei derzeit nicht angedacht. In dringenden Fällen wird empfohlen, den Plastikmüll zu den bekannten Deponien des Landkreises zu bringen, wo dieser kostenlos entgegen genommen wird.

Vereinzelte Probleme

Aktuell laufe die reguläre Abfuhr in den Ortschaften und Städten bereits weitestgehend reibungslos, teilt ein Sprecher von Remondis auf Anfrage unserer Redaktion mit. Es gebe aber immer noch vereinzelte Reklamationen, beispielsweise auf einzelnen Höfen sowie auf kleineren Straßenabschnitten, die noch nicht in der neuen Tourensoftware verzeichnet wären. Gerade hier würden sich häufig Anfallstellen befinden, die von den Hauptstraßen abgelegen und damit nicht im Tourenplan verzeichnet seien. Diese Stellen würden nun laufend nachprogrammiert. Auch gebe es vereinzelt noch Probleme mit Behältern des vorherigen Entsorgers. Die Tatsache, dass das Beschwerdeaufkommen per Hotline und Online sehr deutlich zurückgegangen sei, zeige, dass die Regelabfuhr sich nun normalisiere. Dies sei dem Entsorger auch durch viele Bürger und Bürgermeister bestätigt worden. Verbleibende Probleme würden schnellstmöglich abgearbeitet.

