Meppen/Haren. Ein 29-jähriger Kosovare ist vom Amtsgericht Meppen zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wird, verurteilt worden. Er raubte ein Spielcasino in Haren aus und beging eine weitere Straftat im Straßenverkehr. Bei beiden spielte Alkohol eine Rolle.

Bereits 2015 hat die erste Straftat stattgefunden. Dabei soll der Angeklagte vorsätzlich unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Führerschein sowie mit einem falschen Kennzeichen mit einem Auto im Straßenverkehr unterwegs gewesen sein, hieß es in der Anklageschrift. Der 29-Jährige soll weiter einen leichten Auffahrunfall verursacht haben und nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Fahrer des beschädigten Wagens vom Unfallort geflüchtet sein. Dabei sei der andere Fahrer leicht am Knie verletzt worden.

In einer weiteren Tat im Jahr 2017 soll der Kosovare in einer Spielothek in Haren einen Raub begangen haben. Er habe auf die Mitarbeiterin des Casinos eingeschlagen und habe die Kasse mit etwa 1400 Euro entwendet, führte der Staatsanwalt aus. Bei beiden Taten stand der Angeklagte unter Alkoholeinfluss. Bei der Unfallflucht waren es laut Polizeibericht 2,1 Promille, beim Raub im Spielcasino 1,52 Promille. Außerdem wurden bei der Blutuntersuchung opiathaltige Medikamente festgestellt.

Helfer halten Täter fest

Der Angeklagte gab an, sich nicht mehr an die Taten erinnern zu können, bestritt sie aber nicht. Das größere Thema in der Verhandlung war der Raub in der Harener Spielothek. Hierzu wurde die ehemalige Mitarbeiterin des Casinos als Zeugin vernommen. Sie bestätigte den Vorfall, wie er in der Anklageschrift verlesen worden war. Sie sagte:

"Der Angeklagte hat zwei Mal versucht, mich zu schlagen, dann konnte ich ihn wegstoßen und habe den Notfallknopf gedrückt. Dann konnte ich weglaufen"

In der nahegelegenen Kneipe habe sie Hilfe gerufen, woraufhin zwei Männer mit ihr zurück ins Casino liefen und den Täter dort festhielten bis die Polizei eintraf. Ihre Aussage wurde durch die Aufnahmen der Überwachungskameras im Geschäft bestätigt. Deutlich wurde hier auch der Drogeneinfluss des Täters, der sich schwankend durch das Casino bewegte.



Die Geschädigte trug von dem Vorfall eine Gehirnerschütterung und psychische Schäden davon, weshalb sie über ein Jahr krankgeschrieben war. "Ich traue mich seitdem abends nicht mehr alleine aus dem Haus", sagte sie. Der Angeklagte entschuldigte sich daraufhin bei ihr: "Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann." Anschließend wurde der Geschädigte des Verkehrsunfall vernommen. Auch er schilderte den Vorfall, wie er in der Anklageschrift beschrieben wurde.

Therapie angestrebt

Zu den persönlichen Umständen des Angeklagten äußerte sich sein Verteidiger. Er erklärte, dass ich der 29-Jährige in der Zwischenzeit aktiv um eine Entgiftung und Therapie von seiner Alkohol- und Drogensucht gekümmert habe. Das gestalte sich jedoch schwierig, da die Kostenzusage aufgrund seines Aufenthaltsstatus – der Mann aus dem Kosovo ist in Deutschland nur geduldet – ausbleibt. Der Vater kümmere sich liebevoll um seine kleine Tochter, was auch die anwesende Lebensgefährtin bestätigte.

Ein Sachverständiger erklärte, dass für den Raub im Casino aufgrund der Verbindung aus Alkohol und Drogen eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen sei. Die Unfallflucht unter Alkoholeinfluss sei dagegen nicht davon betroffen, da die Promillezahl für einen Süchtigen nicht besonders hoch gewesen sei. Dem schlossen sich sowohl Staatsanwalt, Nebenkläger und Verteidiger an.

Gemeinnützige Arbeit und Drogentherapie

Aufgrund der positiven Sozialprognose sah das Gericht von einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung ab. Während der dreijährigen Bewährungszeit muss der Täter sich weiter um eine Therapie kümmern, darf keine Drogen und keinen Alkohol konsumieren und muss 500 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, deren Gegenwert der ehemaligen Mitarbeiterin des Casinos zufließt. Der Täter habe sich nach der Tat so verhalten, dass eine Bewährung überhaupt erst möglich wurde, erklärte der Richter. Der Täter dagegen zeigte sich weiter reumütig:

"Ich werde mich bemühen, mein Leben zu ändern. Sie werden mich hier nicht mehr sehen."