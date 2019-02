Umweltschutz bleibt im Emsland auf der Strecke

Meppen. Kritik blättert am Entsorgungsunternehmen Remondis offenbar wirkungslos ab. Nach sechs Wochen funktioniert das Einsammeln der gelben Säcke immer noch nicht überall störungsfrei und reibungslos.

Gerade in den ländlichen Bereichen scheint das Unternehmen, einer der weltweit größten Dienstleister für Recycling, Service und Wasser, im Emsland schlichtweg überfordert. Dabei verspricht der Konzern mit weltweit über 30.000 Mitarbeitern auf seiner Homepage Service "auf höchstem Niveau" - "im Auftrag der Zukunft".

Mühen zahlen sich nicht aus

Immer mehr Plastikmüll landet in den Meeren und auf Müllhalden. Viele Emsländer wollen dies nicht hinnehmen und trennen deshalb ihren Hausmüll und sammeln "Wertstoffe" in den gelben Säcken. Jetzt müssen sie erleben, dass sich diese Mühen für den Umweltschutz zurzeit nicht auszahlen. Und längst nicht alle packen die liegengebliebenen gelben Säcke ins Auto und fahren sie zu den Wertstoffhöfen. Viele werfen den Inhalt jetzt doch lieber in die schwarze Tonne, damit er nicht wochenlang an der Straße steht, umherfliegt und Ungeziefer anlockt. Leider landen somit Wertstoffe wie Aluminium, Bleche, Folien und Kunststoffe in der Müllverbrennung statt im Recyclingkreislauf.

Leider ohne Folgen

In der Wirtschaft wird ein Unternehmen, das einen Auftrag nicht ordnungsgemäß umsetzt vom Auftraggeber mit einer Konventionalstrafe belegt. Dies ist bei dieser speziellen Konstellation von Auftraggeber und Auftragnehmer hier jedoch äußerst schwierig. Auftraggeber von Remondis ist die „Der grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH“. Die Kölner GmbH wurde 2018, vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung des Kartellamts, aufgekauft. Neuer 100-prozentiger Besitzer ist Remondis. Der Weltkonzern müsste sich also selbst bestrafen.