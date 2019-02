Meppen. 100 Auszubildende haben in Meppen bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd ihre Gesellenbriefe erhalten.

„Der Berufsabschluss ist im Handwerk etwas besonderes“, sagte Georg Kall, stellvertretender Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd. Handwerker seien im Emsland dringend gesucht. „Das Handwerk sorgt für Lebensqualität und dafür, dass alles funktioniert“, meint Kall. Deshalb beglückwünsche er die Junghandwerkerinnen und Junghandwerker zu ihrer Berufswahl und lobte sie für ihr Durchhaltevermögen während der Lehrzeit und der Prüfungsphase sowie ihren beruflichen Ehrgeiz. „Sie haben sich und anderen bewiesen, dass Sie den erlernten Beruf jetzt beherrschen“, sagte der Kreishandwerksmeister. „Auf alle Fälle erwartet unseren Berufsnachwuchs ein spannendes Berufsleben mit nach oben offenen Chancen“, betonte Kall.

„Sie sind nun Gesellinnen und Gesellen und dafür möchte ich Ihnen im Namen der Berufsbildenden Schulen Meppen herzlich gratulieren. Ich bin überzeugt, dass die Ausbildungszeit eine prägende Zeit für Sie war“, sagte Peter Diekmann, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen Meppen (BBS). Trotz der hohen Qualität der Ausbildung mahnte er die neuen Gesellinnen und Gesellen an, sich stetig weiterzubilden und sich dem beruflichen Alltag mutig sowie mit neuen Ideen zu stellen. „Sie werden mit Ihren Aufgaben wachsen“, so Diekmann.

Im Anschluss an die Übergabe der Gesellenbriefe wurden neun Gesellen für ihre herausragenden Leistungen bei den Prüfungen von Axel Wortmann, Obermeister der Innung für Sanitär und Heizungstechnik, ausgezeichnet.

Zum Kreis der besten Prüflinge gehört André Altenschulte, der als Vertreter der Gesellen auf seine vergangene Lehrzeit zurückblickte. „Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Den Satz hat wohl jeder Lehrling in seiner Laufbahn mindestens einmal zu hören bekommen. Das war auch in meinem Ausbildungsbetrieb nicht anders.“ Dennoch könne er am Ende seiner Lehrzeit sagen, dass ihm die Ausbildung sehr gut gefallen habe. „Das liegt sicherlich auch an der guten Ausbildungssituation bei der Firma Gebrüder Knuf“, sagte der Geselle über seinen Ausbildungsbetrieb. Im Vordergrund habe das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten gestanden. „Das ich als Lehrling schon schnell Verantwortung übernehmen konnte, war ein tolles Gefühl. Besser konnte es eigentlich gar nicht laufen“, sagte Altenschulte. Ein großes Lob sprach er seinen Lehrern an der Berufsschule aus. Diese hätten ihre Schüler gut auf den Beruf vorbereitet und seien auf die Fragen der Schüler stets eingegangen. Nun freue er sich auf die Gesellenzeit.

Prüfungsbeste

André Altenschulte, Ausbildungsbetrieb Gebr. Knuf Heizungsbau GmbH, Anlagenmechaniker; Steffen Hangengers, Ausbildungsbeitrieb Autohaus Heinz Rakel GmbH, Kraftfahrzeugmechatroniker; Pascal Haßelkuß, Ausbildungsbetrieb Egon Senger GmbH, Kraftfahrzeugmechatroniker; Dan Michael Klose, Ausbildungsbetrieb Gebr. Schwarte OHG, Kraftfahrzeugmechatroniker; Frederik Langen, Ausbildungsbetrieb Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG, Feinwerkmechaniker; Manuel Klitschke, Ausbildungsbetrieb Berufsbildungs- und Technologiezentrum des Handwerks GmbH, Feinwerkmechaniker; Florian Krabbenhöft, Ausbildungsbetrieb Berufsbildungs- und Technologiezentrum des Handwerks GmbH, Feinwerkmechaniker; Kevin Rudminat, Ausbildungsbetrieb Peters Maschinenbau GmbH & Co. KG, Metallbauer; Simon Wrenger, Ausbildungsbetrieb Klaus Sandern GmbH, Metallbauer