Meppen. Die Katholische Erwachsenenbildung Emsland Mitte (KEB) hat in Meppen ihr Jahresprogramm vorgestellt.

Leiterin Anne Deeken-Köbbe sagte, dass die KEB in diesem Jahr ein breites und spannendes Jahresprogramm bereitstellt. Schwerpunkte sind die Themengebiete „Gesellschaft und Politik“, „Religion und Glauben“, „Pädagogik und Elternbildung“, „Kunst und Kreativität“ sowie „Gesundheit und Ernährung“.

„Als katholische Bildungseinrichtung ist uns der religiöse Bezug wichtig“, machte Deeken-Köbbe deutlich. Das Themenfeld „Religion und Glauben“ habe daher einen besonderen Stellenwert. Hier werde eine große Bandbreite an Kursen über den Glauben und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Gemeindearbeit angeboten. Am 7. März sei das mehrteilige Seminar „Glaube trifft Politik – Mehr Wissen über die katholische Soziallehre“ geplant. Im April gebe es eine Ausstellung mit dem Titel „Lebens.Raum Psalmen - ein biblischer Akzent im Bistum Osnabrück“ in Haselünne, die von unterschiedlichen Veranstaltungen begleitet werde. Im Rahmen des interreligiösen Dialogs biete die KEB unter anderem eine Weiterbildung als Inhouse-Schulung für Kita-Teams mit dem Titel „Meine - Deine - Welche Religion“ an, in der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam aufgezeigt werden.

Der Bildungsschwerpunkt „Gesellschaft und Politik“ beinhalte neben Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Trauerbegleiter und Vorbereitungskurse für Familienpaten zudem Veranstaltungen, um sich auszutauschen und sich zu vernetzen. So habe es in den vergangenen Jahren internationale Frauenfrühschoppen oder Gesprächskreise für Frauen gegeben, die abermals im Programm enthalten sind. Auch das Fahrradtraining für Frauen als praktische Integrationsmaßnahme sei erneut Bestandteil des Kursangebotes. „Eine Seminar über das Argumentieren gegen Stammtischparolen ist ebenfalls im Kursangebot enthalten“, wie Deeken-Köbbe berichtete.

Für den Bereich der pädagogischen Weiterbildung seien Elternkurse unter dem Titel „Kess-erziehen“ zu verschiedenen Themen geplant. Des Weiteren gebe es Qualifizierungsangebote, etwa für die Kindertagespflege sowie Fachvorträge. Ein zentraler Baustein des Programms sei das Themengebiet „Ernährung und Gesundheit“, das beispielsweise Kurse über Fasten, Heilpflanzen, Hausapotheke und Gymnastik beinhalte. „Auch für Kunstinteressierte wird eine Fülle an Bildungsmöglichkeiten für das kreative Gestalten angeboten“, sagt Deeken-Köbbe. Einen ausführlichen Überblick über das Kursangebot bietet das Programmheft der KEB für das Jahr 2019.