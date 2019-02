Meppen. 67 Jugendliche aus dem Emsland mussten im Jahr 2017 im Krankenhaus behandelt werden, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten. 2016 waren es noch 92. Der Kreisjugendpfleger und die Jugendamtsleiterin beobachten seit einigen Jahren einen Abwärtstrend und führen diesen auf die Präventionsarbeit, die gezielt bei den Jugendlichen ansetzt, zurück.

Alkohol und Feiern gehört für viele einfach zusammen. Schnell kann der feucht-fröhliche Abend in der Disco oder auf dem Schützenfest aber mit einem üblen Absturz enden, im schlimmsten Fall sogar im Krankenhaus. Gerade bei Jugendlichen ist die Gefahr groß, sich selbst zu überschätzen und zu tief ins Glas zu schauen.

67 junge Menschen im Alter von 10 bis 19 Jahren mussten 2017 wegen einer Alkoholvergiftung im Emsland stationär behandelt werden. 2016 waren es noch 92. Besonders bei Festen und anderen Zusammenkünften sei die Gefahr einer Alkoholvergiftung am größten, sagt Kreisjugendpfleger Ulrich Engling. Daher sei es wichtig, an diesen Orten mit Kontroll- und Schutzmaßnahmen präsent zu sein. Diese seien unter anderem, die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu gewährleisten, aber auch Alternativen wie alkoholfreie Cocktails auf Veranstaltungen anzubieten.

Präventionsarbeit in den 9. Klassen



Genauso wichtig sei aber auch die Präventionsarbeit, in der versucht werde, die Jugendlichen über die Gefahren des Alkoholkonsums aufzuklären, so der 45-Jährige weiter. Deshalb wurde 2006 zusammen mit der katholischen Jugendarbeit, den Fachambulanzen Sucht und den Städten Lingen, Meppen und Papenburg das KomA-Projekt ins Leben gerufen. Teil dessen sind Schulbesuche, bei denen in drei Schulstunden das eigene Verhalten der Jugendlichen auf Partys reflektiert wird. "Vorrangig besuchen wir die 9. Klassen", sagt Engling.

"Die Schüler haben in diesem Alter in der Regel alle schon erste Erfahrungen mit Alkohol gemacht und können und sollen sich dazu äußern." Um den schulischen Druck zu nehmen, sei während des Schulbesuchs kein Lehrer anwesend, sondern nur die Mitarbeiter des KomA-Projektes. Die Jugendlichen äußerten sich meist ausgiebig und schilderten ihre Erfahrungen. Am besten komme, neben einer "Alkoholbrille", die die Wirkung von Alkohol auf die Wahrnehmung simuliert, das Jungen-Mädchen-Spiel an. Dabei werde für das jeweils andere Geschlecht beschrieben, wie es sich unter Alkoholeinfluss verhalte. Während die Jungen betrunkene Mädchen als "nicht so schlimm" einstuften, bewerteten die Mädchen die betrunkenen Jungs eher negativ und als unangenehm.



"Wir sehen den Erfolg"



Anzeige Anzeige

Dass die Präventionsarbeit Sinn ergibt, belegen laut den Verantwortlichen Umfragedaten. Über die Hälfte der Schüler habe angegeben, den Umgang mit Alkohol verändern oder überdenken zu wollen. In vielen Fällen sei der Umgang mit Alkohol kontrollierter geworden, sagt Helga Block, Leiterin des Jugendamtes des Landkreis Emsland. "Wir sehen den Erfolg. Deshalb bleiben wir weiter dran und entwickeln das Programm stetig." Es gehe ja auch nicht darum, den Alkohol zu verteufeln. Aber Alkohol sei nun mal ein Thema für Jugendliche und sei sehr leicht und überall verfügbar. Dass in der Region aber mehr getrunken werde als anderswo, könne man nicht bestätigen.

Sollten Eltern, Angehörige oder auch die Jugendlichen selbst Sorgen beim Thema Alkohol haben, so stünden ihnen die Türen beim Jugendamt genau wie bei allen anderen Beratungsstellen offen. "Wir nehmen uns die Zeit und die Menschen sollen mit ihren Anliegen zu uns kommen. Das ist unser Auftrag", verspricht die Jugendamtsleiterin.



Präventionsarbeit vor Ort Kommunen machen mit Neben dem KomA-Projekt führen die Kommunen auch selbst Aktionen durch. So findet in Meppen zum zehnten Mal eine Kampagne gegen das sogenannte "Koma-Saufen" unter dem Motto "bunt statt blau" statt. Bis zum 31. März sind alle Schulen in der Region Meppen dazu aufgerufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und die besten Plakate gegen das Rauschtrinken einzureichen. Bei dem Plakatwettbewerb sind Geld- und Sachpreise ausgeschrieben, außerdem ein Instagram-Sonderpreis. (Weitere Infos und Teilnahmebedingungen unter www.dak.de/buntstattblau.)