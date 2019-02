Meppen. Der Pächterwechsel im Kolpinghaus Meppen ist jetzt auch offiziell vollzogen worden. Anna Boll löst das Ehepaar Vera und Reimund Nagel ab, die das Restaurant zuvor 30 Jahre führten.

Im Rahen eines kleinen Festaktes sagte Bürgermeister Helmut Knurbein: „Das Kolpinghaus blickt auf eine lange Ära in der Stadt Meppen zurück – und ich freue mich sehr, dass diese fortgesetzt wird. Dem Ehepaar Nagel danke ich an dieser Stelle für ihr jahrelanges Engagement, das unsere ganze Stadt zu schätzen wusste." Zugleich wünschte Knurbein Anna Boll "einen guten Start und eine erfolgreiche Zukunft in unserem Kolpinghaus“. Die Stadt Meppen hatte das Kolpinghaus 2011 erworben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs bestand bereits ein Pachtvertrag mit den Eheleuten Nagel.



Krombacher Unterpächter

Vor einiger Zeit sei das Ehepaar Nagel an die Stadt Meppen herangetreten, da sie das Kolpinghaus unterverpachten wollten. Als Unterpächter konnten sie die Krombacher Brauerei für sich gewinnen, die den bestehenden Pachtvertrag übernimmt. Diese wiederum suchten sich vor Ort einen Betreiber. Anna Boll, die bereits eine Gastronomie in der Höltingmühle betreibt und weiterhin betreiben wird, übernimmt die Aufgabe. Die 31-Jährige wird weiterhin den Mittagstisch anbieten, zudem gibt es eine reichhaltige Speisekarte für Gäste am Abend.

"Wir werden Anna Boll noch eine zeit-lang unterstützen", so das Ehepaar Nagel. Zugleich dankten sie ihren Mitarbeitern. Einige hätten sie fast die kompletten 30 Jahre über unterstützt.