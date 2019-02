Meppen. Aus einer Menge Konzerten, Shows, Partys und Vorträgen ist das Programm im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam während des ersten Halbjahrs 2019 gestrickt.

Insgesamt 18 Veranstaltungen stehen noch bis Ende Juni im Jam oder unter Federführung des Jam-Teams an. Nachfolgend zunächst die Ereignisse im Februar und März.

„Als unsere Großeltern Kinder waren“ lautet der Titel eines Fotoabends mit Talk, zu dem der Heimatverein Meppen am 12. und 13. Februar ins Zentrum an der Bleiche lädt. Im Blickpunkt stehen die Hasestraße, die Emsstraße und der Püntkers Patt. Beide Abende sind bereits ausverkauft. Wer keine Karte ergattern konnte, kann das Ereignis am Dienstag, 12. Februar, ab 19 Uhr trotzdem verfolgen: Das Jam überträgt die Veranstaltung live auf seiner Internetseite.





Der nächste Konzertabend im Jam steht am Samstag, 9. Februar, an: Mit von der Partie sein werden North Alone (Punk meets Singer-Songwriter), Damniam (Wahlspruch: „Punk Rock, Party Hard!“) und Beardless (laut Selbstbeschreibung „Pop Punk mit Herz und ohne Bart“). Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse.

Unter dem Motto „Neon: Meppen im Schwarzlicht“ findet am Freitag, 22. Februar, im Jam eine Schwarzlichtparty für 16- bis 20-Jährige statt. Für fünf Euro Eintritt gibt es zusätzlich Gutscheine für drei Getränke nach Wahl, eine Schale Nachos mit Dip und eine Tube Neonfarbe. Tickets sind im Vorverkauf im Jam oder an der Abendkasse erhältlich.

Brachialer Sound

Laut wird es im Jam am Samstag, 23. Februar, wenn die Death-Triade-Reihe mit brachialem Death Metal startet. Ein Abend voller Blastbeats, schreddernder Riffs, Moshpits und was das Metaller-Herz sonst noch so begehrt, ist programmiert. Mit dabei sind die Lokalmatadore von Home Reared Meat, außerdem Goats Rising und Disminded.

Ihre fünfte Auflage erlebt die Kleinstadtcomedy am 8. März im Meppener Theater. Wie immer moderiert von Sven Bensmann, geben sich diesmal Tobi Freudenthal, Tim Whelan, Falk Schug und Benni Stark auf der Ulk-Bühne die Ehre. Tickets sind bis auf einzelne Restplätze ausverkauft.





Fans des vernetzten Zockens am Computer zwischen 16 und 27 Jahren dürften bei der ersten Lan-Party im Jam am Samstag, 23. März, ab 19 Uhr auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl allerdings auf 32 begrenzt. Wer dabei sein will, schreibt eine kurze E-Mail an niklas.berentzen@jam-meppen.de oder an manuel.bredol@jam-meppen.de, teilt mit, wer und wie alt er ist und erhält dann weitere Info.

Den Monat März im Jam beschließen werden zwei Urgesteine der lokalen Rockmusik: The What!? und Wonderland bestreiten am Samstag, 30. März, einen Konzertabend. Wonderland präsentieren das Beste aus ihren drei eigenen CDs, garniert mit brandneuen und unveröffentlichten Songs im akustischen Gewand. Den fünf Musikern ist es über die vergangenen 20 Jahren gelungen, ihrer eigenen Linie Musik treu zu bleiben, ohne sich dabei neuen Einflüssen zu verschließen. Von melancholischen Balladen über groovige Midtempo-Nummern bis hin zu donnerndem Rock bieten The What!? wiederum die volle Breitseite des Rock-Pop-Genres. Dabei führt der Weg zielgerichtet vorbei an abgedroschenen Gassenhauern. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es im Jam, bei TIM und unter ww.jam-meppen.de im Internet.





Der Besuch des Jugend- und Kulturzentrums ist nach Angaben des Jam-Teams allen Altersgruppen möglich. Ausnahmen bilden lediglich Veranstaltungen, die speziell gekennzeichnet oder aus Jugendschutzgründen eingeschränkt sind. Weitere Info unter www.jam-meppen.de.