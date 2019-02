Meppen . Mit "Alexa, frage Mein Emsland ..." beginnt man jede Frage, die man dem neuen digitalen Sprachassistenten zum Emsland stellen möchte. Der Skill "Mein Emsland" gibt Informationen zu jährlich gut 5.000 Veranstaltungen im Landkreis.

Außerdem kennt der Skill 600 Sehenswürdigkeiten und schon jetzt mehr als 200 Gastronomiebetriebe der Region und kann zudem Routenvorschläge und Tipps zu 60 Radtouren geben.

Emsland Vorreiter

Sophie Ottens leitet das Projekt bei der Emsland Tourismus GmbH. Entwickelt hat die Skill "Mein Emsland" die hubermedia GmbH aus Lam (Bayrischer Wald). Geschäftsführer Stefan Huber, der mit seinen 48 Beschäftigten ausschließlich Tourismusverbände im deutschsprachigen Raum betreut, sagte bei einem Pressegespräch in Meppen, dass das "Emsland mit diesem Skill in der Branche Vorreiter ist". Dabei ist der Wissensdurst von "Mein Emsland" sehr groß. Die emsländischen Städte und Gemeinden sowie Touristikvereine und -Verbände speisen "Alexa - Mein Emsland" mit Fakten und Daten. Ab dem 1. März soll der Fundus um weitere Details zu Fahrrad- und Wanderrouten ergänzt werden. Dabei setzen die Touristiker darauf, dass viele Emsländer das Serviceangebot in Zukunft nutzen.





So gibt der Skill Antworten auf Fragen wie: "Wo kann ich heute Abend in Meppen Essen gehen?" oder "Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Sögel?" sowie "Welche Kulturveranstaltungen finden in Haren statt?" Ottens und Katja Lampe, stellvertretende Geschäftsführerin der Emsland Tourismus GmbH, setzen darauf, dass die Kommunen und Gastronomiebetriebe den Skill mit möglichst vielen Daten füttern.

Bessere Urlaubsplanung

Der Skill soll zudem Gästen die Reiseplanung und den Urlaub in der Grenzregion erleichtern. Durch den Alexa-Skill soll eine individuelle Ausflugsplanung ermöglicht werden. Auf www.emsland.com/alexa sind alle Informationen zum Skill und die beliebtesten Fragen aufgelistet. Über die Amazon Alexa-App lässt sich der Skill "Mein Emsland" kostenlos herunterladen. Die Emsland Tourismus will das Nutzerverhalten beobachten und das Angebot entsprechend erweitern.