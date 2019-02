Meppen. Die Abrissarbeiten an der Flutbrücke in Meppen-Versen gehen voran. Nachdem das Meppener Unternehmen Oehm eine Ausweichstraße errichtet hat, sind große Teile der Fahrbahn bereits abgebaut und zerkleinert worden.

Die 1967 errichtete Flutbrücke war bereits vor einigen Jahren wegen erheblicher Baumängel auf einen einspurigen Verkehr reduziert worden. 4700 Fahrzeuge benutzten die 200 Meter lange Brücke täglich, darunter 235 Lastwagen oder landwirtschaftliche Gespanne.

Nun soll sie bis Mitte 2021 neu errichtet werden. Die Baukosten werden bei rund 6,5 Millionen Euro liegen, 60 Prozent bzw. 3,9 Millionen Euro kommen vom Land Niedersachsen.



Das ist auch der Grund, warum an diesem Mittwoch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann im Rahmen eines Emslandbesuches an der Baustelle Station machen wird, um sich über den Fortgang der Arbeiten zu informieren. Zuvor ist der Minister in Haren zu Gast, wo er sich mit der Seeschifffahrt beschäftigen wird. Danach geht es nach Geeste zur Firma Klasmann-Deilmann, wo das Thema Torfabbau auf der Agenda stehen soll.