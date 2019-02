Meppen Zum 25. Mal haben die Sportfreunde Schwefingen Weihnachtsbäume gegen eine freiwillige Spende entsorgt. Mit dem gesammelten Geld werden gemeinnützige Projekte des Vereins Aqua Creactive unterstützt.

75 Helfer waren mit sechs Traktoren unterwegs, um Weihnachtsbäume der Bewohner einzusammeln. Sie nahmen mit der Aktion 8214 Euro ein. Jetzt nahmen der Vorsitzende von Aqua Creactive, Pastor Helmut Pante, und Kassenwart Heinz-Wolbert Kuiper im Sportlerheim der SF Schwefingen den Scheck entgegen.

Insgesamt sind in den vergangenen 25 Jahren durch die Weihnachtsbaum-Aktion 134000 Euro Spendengelder in vielseitige Hilfsprojekte in Kilueka, einem Dorf in der Demokratischen Republik Kongo, geflossen. Nachdem vor Ort für fließendes sauberes Trinkwasser und eine nährstoffreiche Ernährung durch die Moringa-Pflanze gesorgt, eine Bienenzucht aufgezogen und ein Wirtschaftsgebäude errichtet wurde, steht ab sofort die Unterstützung von Schulkindern im Vordergrund.

Verbesserung der Schuleinrichtungen

„Bildung hat die Kraft, die Welt zu verändern“, zitierte Kuiper Nelson Mandela. So sei die Verbesserung der Schuleinrichtungen ein wichtiges Projekt, um dem Bildungsnotstand des Landes entgegenzuwirken. Die Kinder werden durch Aqua Creactive mit Uniformen, Büchern und Schreibutensilien ausgestattet. Ebenso wird ihnen durch eine Patenschaft das verpflichtende Schulgeld zur Verfügung gestellt, das selten von den Familien bezahlt werden kann und ihnen somit ein gesamtes Schuljahr ermöglicht.