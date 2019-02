Paul Pickering (Nico Deleu), Eliza Doolittle (Birgit Niethammer) und Henry Higgins (Egon Klauser) in „My fair Lady“. Foto: Michael Potthast

Meppen. Mit dem Musical „My fair Lady“ hat ein Klassiker des Musiktheaters vor ausverkauftem Haus in Meppen gastiert. Leider kam das Stück in dieser Inszenierung nicht so recht in Fahrt.