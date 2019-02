Meppen. Wegen Raubes, vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und anderer Delikte hat sich ein Mann am Mittwoch, 6. Februar, ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht Meppen, Saal II, zu verantworten.

Dem zur Tatzeit 28-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, Mitte November 2017 gegen 23 Uhr in einer Spielhalle in Haren der Spielhallenaufsicht einen Faustschlag in das Gesicht versetzt zu haben, um aus der Kasse einen Bargeldbetrag von 1406,50 Euro zu entwenden. Der Angeklagte soll unter Alkohol und Medikamenteneinfluss gestanden haben.

Zur Aufklärung der Taten hat das Gericht drei Zeugen und einen Sachverständigen geladen.