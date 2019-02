Meppen. Nach dem letztjährigen Erfolg folgte jetzt die zweite Auflage des Konzertformats „Rockpalast Unplugged“ in Meppen.

Der Abend bot aufgrund eines Bandausfalls nicht nur eine Überraschungsperformance sondern auch einen der seltener gewordenen Auftritte des Rockpalastinhabers George Gambier.

Den Anfang machten unter dem Namen Country Club Killing Machine gemeinsam mit einem Percussionisten zunächst die Meppener Musiker Markus und Tommy. Beide waren zuvor bei den frisch aufgelösten Distance Remains aktiv, sodass sich insbesondere die Fans dieser Band über den Auftritt freuen durften. Die Songliste umfasste emotionale Coversongs, unter anderem von Pearl Jam und Boysetsfire.

Akustikinterpretationen

Danach spielten bereits die heimlichen Headliner Acoustic Steel. Das Quartett aus Wietmarschen-Lohne hatte insbesondere im letzten Jahr mit einem Auftritt auf dem legendären Wacken Open Air für Aufsehen gesorgt. An der Meppener Schützenstraße ließen sie mit ihren gekonnten Akustikinterpretationen bekannter Hardrock- und Metalklassiker natürlich nichts anbrennen und sorgten für erste ausgelassene Partystimmung.

Die ursprünglich im Anschluss geplanten Meppener Alternativerocker von Against Randy mussten leider absagen, dafür traten aber überraschend Nino und Tim von den Harener Poprockern Wilderlife auf. Unterstützt wurden die beiden von ihrem heimlichen Mentor Martin „Mücke“ Krüßel am Bass, der früher bei den Bands Swamphead und El*Ke gespielt hat und mittlerweile zur festen Livebesetzung von Madsen gehört. Die Band absolvierte am selben Abend bereits einen Auftritt mit The Deadnotes und Emperor X im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam und sorgte auch im Rockpalast noch einmal für tolle Publikumsreaktionen.

Auch George Gambier auf der Bühne

Zum Abschluss präsentierte Hauptorganisator Jonas Egbers solo seine eingängigen Singer-/Songwritersongs, bevor sich als I-Tüpfelchen des Abends noch George Gambier die Ehre gab und einige Songs für seine Fans sang. Ein durchweg positiver Abend fand damit seinen gebührenden Abschluss.

Mit nahezu ausverkauftem Haus war die „Rockpalast unplugged Vol. 2“ Show erneut ein voller Erfolg. In Zukunft ist das Konzertformat an gleicher Stelle jährlich immer am ersten Samstag im Februar geplant.