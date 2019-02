Meppen. Zwei rasante Varietéabende hat der aktuelle Abiturjahrgang des Gymnasiums Marianum den begeisterten Zuschauern im am Freitag und Samstag im Theater Meppen präsentiert.

Das Windthorst-Gymnasium hatte dort vor kurzem bereits vorgelegt, und nun zeigten die „Marianumer“ was sie schauspielerisch und musikalisch so drauf haben.

Seit vielen Wochen hatten sich die Schüler mit den Proben beschäftigt, „und das mit einem Elan, den wir ihnen gar nicht zugetraut haben“, hörte man sich die Eltern im Publikum zuflüstern. Einmal im Jahr zeigen die Abiturientinnen und Abiturienten des Marinanums welche manchmal doch sehr verborgenen Talente außerhalb des Unterrichts in ihnen schlummern. Mit großem Aufwand und viel zeitlichem Einsatz wird dann eine Varieté-Veranstaltung eingeübt und das gesamte Drumherum in Eigenregie organisiert. Dass es sich wieder gelohnt hat, zeigten der herzliche

Szenenapplaus und das Dauergrinsen in den Gesichtern der Zuschauer. Heiße Tänze, abgefahrene Sketche und tolle Musikeinlagen ergänzten die Handlung, die sich in einem imaginären Maristenklinikum neben dem Marianum abspielte.

Opa(Lars Koldemeyer) und Abiturient(David Uchereck) müssen sich ein Krankenhauszimmer teilen und tauschen sich so über ihre Schulzeiten und die dort erlebten Kuriositäten aus. Betreut werden die beiden recht munteren Kranken von der strengen Chefärztin (Isabell Molnar) und einer knisternd erotischen Krankenschwester. Dass was sich Opa und Abiturient so erzählen, erlebt das Publikum in den supertoll in Szene gesetzten Sketchen, bei akrobatischen Einlagen und bei cooler Livemusik.

Comedian Harmonists

So traten die Comedian Harmonists mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ auf. Heinz Erhardt war mit dabei, und der Chor, begleitet von der Schulband, brachte Hits aus Opas Zeiten und das, was heute so angesagt ist auf die Bühne. Richtig witzig, das umgeschriebene „Dinner For One“, an dem auch „Angie Mörkel“ teilnahm. Zum Schluss werden Opa und Abiturient aus dem Maristenklinikum entlassen und Opa empfiehlt dem Abiturienten „Abicetamol“, damit er sein Abi auch wirklich gut schafft. Sonder-Beifall gab es für Meike Wessels und Isabell Molnar -für die Gesamtleitung- sowie für Dominik Kewe und Yannick Noah Hilckmann, die für das Musikprogramm zuständig waren.