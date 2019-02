Geeste. Über Autohändler gibt es das Vorurteil, das sie mit schmutzigen Tricks arbeiten, um möglichst viel Geld zu verdienen. Über dieses Vorurteil und vieles mehr spricht der Geester Händler Norbert Rakel im Interview.

Das VW-Autohaus Rakel in Groß Hesepe gehört zu den größten im mittleren Emsland. Geschäftsführer des 65-jährigen Familienbetriebes ist Norbert Rakel. Er hat das Unternehmen von seinen Eltern übernommen. Der gelernte Schlosser fing in der Werkstatt des Hauses an und arbeitete sich von dort aus hoch. Im Autohaus Rakel stehen rund 220 Gebrauchtwagen, 30 Nutzfahrzeuge und 40 Neuwagen bereit. Rakel plant in den kommenden Jahren, die Geschäftsführung seiner Tochter Johanna zu übergeben. Die 22-Jährige soll in die Fußstapfen ihres Vaters treten.

Herr Rakel, was war ihr erstes Auto?

Als erstes hatte ich einen VW Käfer. Den musste ich mir selbst zusammenschrauben. Da war die Technik noch so, dass man selber daran herumbasteln kann, das geht natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr.

Muss man eine Leidenschaft für Autos haben, um sie gut zu verkaufen?

Man muss mit ihnen umgehen können, das auf jeden Fall. Man muss sich mit Autos auseinandersetzen und ganz wichtig ist, dass man mit den Leuten umgehen und sie vernünftig und ehrlich bedienen kann. Es soll nicht so sein wie in dem Spruch "so wie früher die Pferdehändler, ist heute der Autohändler" – das läuft nicht. Wenn man einen Kunden vernünftig bedient, kommt er immer wieder.

Was macht einen guten Autohändler aus?

Ein guter Autohändler muss ehrlich sein und auf die Kundenwünsche eingehen. Außerdem muss er gut mit den Kunden umgehen.

Wie stehen sie zu dem Vorurteil, dass Autohändler mit schmutzigen Tricks arbeiten und aufs schnelle Geld aus sind?

Diese Autohändler wird es immer noch geben aber ich bin streng dagegen. Wie gesagt, man muss die Kunden vernünftig und ehrlich bedienen, saubere Ware verkaufen und ein gutes Erscheinungsbild haben.

Wie hat sich die Konkurrenz in den letzten Jahren verändert?

Die Konkurrenz ist weniger geworden, weil jeder weiß, dass VW viele Händlerverträge gekündigt hat. Wir haben das Glück, dass wir ihn noch haben, weil wir eine bestimmte Stückzahl verkaufen. Die kleinen Händler haben zum großen Teil die Kündigung gekriegt, was schade ist, weil es oft Familienbetriebe waren.

Wie stehen sie zum Dieselskandal rund um VW?

Das Thema geht ziemlich aufs Gemüt. Die Kunden sind natürlich verärgert, was ich auf verstehe. Aber ich hoffe, dass das Thema aber auch irgendwann mal durch ist.

Hat sich ihr Verhältnis zu VW verändert?

Nein, überhaupt nicht. Wir sind auf der Chefkonferenz gewesen und haben da vernünftig drüber gesprochen. Ich glaube, das wird auch alles etwas hochgeschaukelt. Wenn ich gucke, was ein Ozeanriese verbraucht und ausstößt, dagegen ist das bei so einem Pkw minimal.

Wie stehen sie zu neuen Technologien wie Elektro- oder Hybridantrieben?

Elektor ist gut, wenn ich damit kurze Strecken fahren will. Beim Hybridantrieb habe ich ja immer noch die Reserve drin. Also ich glaube, dass das fortgefahren wird und dass es irgendwann mal eine andere Lösung gibt, die Benzin und Diesel ablöst. Aber im Moment ist es so, dass wenn jemand weite Strecken fahren will, ich dem Kunden immer rate noch einen Diesel zu kaufen. Damit kann ich 900 Kilometer durchfahren.

Zurück zu Ihrem Betrieb, wie viele Autos werden hier pro Tag verkauft?

Kann man schwer sagen. Es gibt gute und schlechte Monate. Teilweise gehen fünf oder sechs am Tag weg, es gibt aber auch Tage, an denen wir kein Auto verkaufen.

Gibt es im Autoverkauf auch Saisons?

Ja, vor allem das Sommerloch. Wenn die Leute in den Urlaub fahren, ist hier nicht viel los. Das hat sich aber auch ein bisschen verändert. Früher war der Januar ganz lau aber das ist in diesem Jahr gut angefangen. Ein Loch wird es wieder im August und September geben.

Was sind die Trends bei Autos?

Aktuell werden viele Geländewagen und Autos mit höherem Einstieg verkauft. Es geht generell dahin, dass die Autos immer höher werden.

Und welches Auto fährt der durchschnittliche Emsländer?

Früher war es der Passat, also ein Familienauto. Heute ist es sehr viel der Tiguan, der läuft sehr oft. Bei jungen Leuten ist es auch immer noch der Golf oder ein Polo als Zweitwagen.

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?

Das Schönste ist, dass man seine Zeit einteilen kann und dass man immer wieder mit neuen Leuten zusammen ist.

Johanna Rakel: Richtig schön finde ich, wenn der Kunde glücklich ist und das Auto übergeben wird. Dann sieht man einfach richtig die Freude im Gesicht. Ein Auto ist ja etwas, das man nicht jeden Tag bekommt, deshalb ist es jedes Mal schön.