Meppen. Der kürzlich veröffentlichte Pflegereport 2018 der Krankenkasse DAK-Gesundheit fasst auf über 300 Seiten die regionalen und örtlichen Bedingungen für ein gelingendes Leben mit Pflege aus der Sicht Betroffener und der pflegenden Angehörigen zusammen.

Neben Bundesdaten wurden für den Report auch Infrastrukturanalysen in vier ausgewählten deutschen Landkreisen durchgeführt, darunter auch der Landkreis Emsland. Die Unterschiede zu den weiteren untersuchten Kreisen Nürnberger Land, Saarpfalz Kreis und Ostprignitz-Ruppin (Brandenburg) werden als bemerkenswert bezeichnet.

Altenpolitische Steuerung

Im Vergleich zu diesen Kommunen und zu weiteren Bundesdaten bei den Themen Demografie, Wohnen, Arbeit und soziale Lage sowie Gesundheits- und Pflegeversorgung schneidet das Emsland gut ab. Es wird mit den Attributen jung, wirtschaftlich prosperierend bezeichnet. In der Studie heißt es auch, es gebe eine ausgeprägte altenpolitische Steuerung. Dies zeige sich besonders in der Stärkung informeller Unterstützungsnetzwerke wie Senioren- und Pflegestützpunkt sowie Demenzservicezentrum, dem vorbildlichen Aufbau der Tagespflege und in anderen Bereichen der Pflege und Betreuung.

Wertschätzende Bestätigung

In den positiven Erkenntnissen der DAK-Studie sieht Landrat Reinhard Winter eine wertschätzende Bestätigung der vorausschauenden Senioren- und Pflegepolitik im Emsland. Bereits in den 1990er Jahren seien Bedarfsanalysen durchgeführt worden. Zudem habe sich das Emsland an Modellprojekten in der Seniorenhilfe beteiligt und veranstaltet als Drehscheibe für den Informationsaustausch regelmäßig jedes Jahr Pflegekonferenzen. „Im Übrigen vertritt der Kreisseniorenbeirat die Interessen der älteren Generation“, nennt Winter eine weitere Initiative.

Demenzkranke

Laut Studie besteht im Landkreis Emsland für 13370 Menschen ein Pflegebedarf; das ist ein Bevölkerungsanteil von 4,32 Prozent. Die Zahl der Demenzkranken wird mit 5180 Personen ausgewiesen. Mit dem demografischen Wandel müsse bis 2030 mit einem Anstieg auf 18610 Pflegebedürftige und etwa 7500 Demenzkranke gerechnet werden, so die Studie.

Wenig überraschend ist die Erkenntnis, dass im Emsland der überwiegende Anteil pflegebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit versorgt wird (83,1 Prozent) und damit deutlich mehr als im Bundesschnitt (73 Prozent). Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen (53,1 Prozent) werden durch An- und Zugehörige gepflegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem Mittelwert aller 295 deutschen Landkreise (49,1 Prozent). „Die Familie ist seit jeher unser größter Pflegedienst“, so Winter.