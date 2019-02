Meppen. „Das Ehrenamt ist die Wurzel unseres Verbands“, sagte Birgit Eckhardt, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Niedersachsen, in der Jahreskonferenz des Paritätischen in Soltau.

Mehr als 100 Fach- und Führungskräfte des niedersächsischen Wohlfahrtsverbands beschäftigten sich zwei Tage lang mit der Frage, wie Ehrenamtliche für soziale Arbeit gewonnen und gehalten werden können. Auch der Fachkräftemangel in der professionellen Praxis war Thema. Wie erfolgreich die Kooperation zwischen professionellem Wohlfahrtsverband und Ehrenamtlichen laufen kann, zeigt das Beispiel des paritätischen Kreisverbands Emsland: Als Träger des dortigen Freiwilligenzentrums organisiert der Paritätische in Meppen und Umgebung vielfältige Projekte, oft gemeinsam mit verschiedenen anderen Trägern.

Gut angesehen

Der Verband ist im Emsland gut angesehen als innovativer und kreativer Wohlfahrtsverband, der gerade durch die Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen immer wieder für Überraschungen gut ist. Im vergangenen Jahr hatten der Paritätische und das Freiwilligenzentrum gemeinsam mit der BBS Meppen zum Beispiel eine viel beachtete und gut besuchte Aktionswoche für Kinder und Jugendliche auf einem Bauernhof organisiert.

Das Freiwilligenzentrum Meppen hat sich mit solchen Projekten in den vergangenen Jahren zu einem Leuchtturm mit jährlich 5000 Besuchern entwickelt. Dafür erhielt der Kreisverband bei der Jahreskonferenz den Sozialpreis des Paritätischen. Kreisverbandsgeschäftsführerin Barbara Germer-Grote zeigte sich überrascht und erfreut über die Auszeichnung – und gab das Lob prompt weiter an Christian Hüser vom Freiwilligenzentrum: „Er gibt den Freiwilligen den Stellenwert, den sie verdienen“, sagte sie.

860 Mitgliedsorganisationen

Im Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen und seinen mehr als 860 Mitgliedsorganisationen engagieren sich mehr als 50 000 Ehrenamtliche. „Ohne Ehrenamt, ohne das freiwillige bürgerschaftliche Engagement ist soziale Arbeit nicht denkbar“, sagte Birgit Eckhardt. 70 Jahre nach seiner Gründung rückt der Paritätische deshalb das Ehrenamt in den Mittelpunkt – mit Veranstaltungen, Seminaren und anderen Aktionen im Laufe des Jahres. „Ehrenamtliche verdienen jede Wertschätzung, die wir als Gesellschaft ihnen geben können“, sagte die Vorsitzende des Paritätischen. „Dazu tragen wir gern unseren Teil bei.“ Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. ist Dachverband und Dienstleister für mehr als 860 Mitgliedsorganisationen mit knapp einer Million Einzelmitgliedern in Niedersachsen. Als Interessenvertretung für benachteiligte, behinderte und diskriminierte Menschen steht der Verband für Solidarität, soziale Gerechtigkeit und Teilhabe und gegen jegliche Form sozialer Ausgrenzung.

41 Kreisverbände

Der Paritätische ist mit 41 Kreisverbänden als Orte der lokalen Vernetzung in ganz Niedersachsen operativ tätig. Mehr als 75000 hauptamtliche Beschäftigte und 52000 aktive Ehrenamtliche engagieren sich in Niedersachsen unter dem Dach des Paritätischen. Sie sind in 1.900 Angeboten tätig, die die bunte Vielfalt der sozialen Arbeit abbilden und in denen Menschen, die aufgrund ihres Alters, Geschlechts, sozialen Status, ihrer Herkunft, Krankheit, Behinderung oder aus sonstigen Gründen benachteiligt oder hilfebedürftig sind, Rat und Unterstützung erfahren. Die 28 Kontakt- und Beratungsstellen für Selbsthilfegruppen sind wichtige Anlaufstellen für mehr als 4500 Selbsthilfegruppen, in denen sich 80000 Menschen für sich und andere einsetzen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen ist parteipolitisch ungebunden und überkonfessionell.