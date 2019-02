Meppen. Ein 24-jähriger Mann aus Haren wurde angeklagt in sieben Fällen Einbruchsdiebstähle durchgeführt zu haben. Nun sollte er sich vor dem Amtsgericht Meppen verantworten. Trotz zahlreicher Zeugenaussagen konnte jedoch noch kein Urteil gefällt werden.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen im Zeitraum Februar bis Ende März 2018 in Meppen sieben Einbruchsdiebstähle verübt zu haben. Unter anderem soll er in eine Wohnung, eine Werkstatt, ein Hotel und zwei Schützenhäuser eingedrungen sein. Durch die Taten soll er einen Betrag in Höhe von insgesamt 2060 Euro und diverse Gegenstände im Gesamtwert von etwa 250 Euro erbeutet haben. In den Zeugenaussagen vor Gericht stellte sich jedoch heraus, dass der Angeklagte womöglich nicht allein vorgegangen ist.

Mögliche Komplizen schweigen

Zwei der Zeugen – ehemalige Freunde des Angeklagten – verweigerten eine Aussage über einige Fälle, da sie sich durch eine ehrliche Aussage selbst ebenfalls belasten könnten. In den jeweiligen Polizeiverhören, die zuvor stattfanden, sagten die beiden Zeugen jedoch aus, dass nur der Angeklagte die Einbruchsdiebstähle durchgeführt hätte. Einer der beiden Zeugen räumte ein, während des Verhörs in weiten Teilen gelogen zu haben, um sich selbst und den anderen Zeugen zu schützen.

Der Angeklagte wurde schon vor diesen Einbruchsdiebstählen strafrechtlich auffällig. Laut Aussage eines Zeugens, der zur Zeit der Vorfälle mit dem Angeklagten zusammenwohnte, sei der 24-Jährige aus Haren bekannt für Diebstähle und Einbrüche. Außerdem steht der Angeklagte derzeit wegen Diebstahl und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung bereits unter Bewährung, weshalb ein mögliches Urteil strenger ausfallen könnte. Der Fortsetzungstermin ist für Mittwoch, den 13. Februar, anberaumt .