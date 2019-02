Meppen. Ihre Ausbildung zu Bankkaufmännern und Bankkauffrauen haben 18 Absolventen erfolgreich abgeschlossen und ihre Zeugnisse im Rahmen einer Feierstunde erhalten. So begrüßte auch sichtlich stolz der Personalleiter der Sparkasse Emsland, Rainer Dickmänken, im Restaurant Kemper in Meppen.

Dickmänken erklärte, dass die 18 Bankkaufleute – acht junge Männer und zehn junge Frauen – nach zweieinhalb Jahren der Ausbildung mit zahlreichen Klausuren und Prüfungen, zwischen Berufsschule und der Tätigkeit in den Kreditinstituten, nun geschafft haben. Mit diesem Abschluss hätten die Absolventen aber nicht nur die Ausbildung gemeistert, sondern auch einen weiteren Lebensabschnitt geschafft, was höchste Anerkennung verdiene. Dabei können sich die Prüfungsergebnisse mehr als sehen lassen: Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 79 Prozent und der Durchschnitt der mündlichen Prüfungen sogar bei herausragenden 87 Prozent.

Während bei der schriftlichen Prüfung die Fächer Bankwirtschaft, Wirtschaft und Soziales (WiSo), sowie Rechnungswesen abgefragt wurden, so bestand der mündliche Teil der Prüfung in einem fingierten Kundenberatungsgespräch mit einem Prüfer bezüglich einer Hausbaufinanzierung. Laut Dickmänken ist dieser mündliche Teil der Prüfung der wichtigste und diesen haben sogar sechs der 18 Absolventen mit der Note 1 abgeschlossen.

Dickmänken schloss seine Ausführungen mit einem Zitat von Benjamin Franklin, in welchem es heißt: „Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ Er forderte die jungen Nachwuchskräfte auf, sich den zukünftigen Herausforderungen mit Selbstvertrauen und Ehrgeiz zu stellen und die Fortbildungsmöglichkeiten zu nutzen und als Chance zu sehen. Denn so können sie die vor ihnen liegenden Aufgaben in Zukunft erfolgreich meistern.