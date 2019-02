Meppen. Bereits seit dem 12. Dezember läuft eine Online-Umfrage unter den Fans des SV Meppen. Am Samstag, 2. Februar, wenn der SV Meppen in der Hänsch Arena auf den KFC Uerdingen 05 trifft, werden erstmalig Vor-Ort-Befragungen durch Schüler des Gymnasium Marianum durchgeführt.

Was gefällt Ihnen an der Hänsch Arena? Wie häufig besuchen Sie Heimspiele? Wie würden Sie den SV Meppen charakterisieren? – diese und weitere Fragen beinhaltet der Umfragebogen, dessen Beantwortung etwa zehn Minuten in Anspruch nimmt. Die Interviewer, erkennbar an ihren weißen Leibchen, sind an beiden Eingängen (Jahnstraße und Lathener Straße), zu finden. Die Aktion, die von der Wirtschaftsförderung der Stadt Meppen in Zusammenarbeit mit der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, dem SV Meppen sowie dem Gymnasium Marianum durchgeführt wird, hat zum Ziel, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Vereins für die Stadt und die Region herauszufiltern.

Befragung als Schulprojekt

„Wir freuen uns sehr, dass die Schüler des Marianum unsere Aktion so tatkräftig unterstützen und wünschen uns natürlich, dass dieser Einsatz durch eine tolle Beteiligung honoriert wird“, so Bürgermeister Helmut Knurbein. Das Marianum hat sich die Aktion als Schulprojekt zu Eigen gemacht und unterstützt als Interviewer vor Ort an diesem Heimspieltag sowie auch den darauffolgenden bis zum Saisonende. Die Teilnahme an der Online-Umfrage ist noch bis zum 18. Mai unter www.meppen.de möglich. „Über den Online-Fragebogen haben wir bereits über 700 Rückmeldungen erhalten“, freut sich Wirtschaftsförderer Alexander Kassner über diese bereits tolle Resonanz.