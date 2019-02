Meppen. In der Nacht zu Montag (ab 0.30 Uhr) findet das größte jährliche Sportereignis der Welt statt: der Super Bowl. Im Finale der National Football League (NFL) treffen im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta die New England Patriots auf die Los Angeles Rams. Auch im mittleren Emsland fiebern viele Menschen auf die Partie hin.

American Football ist der beliebteste Sport in den USA und ist ein wesentlicher Bestandteil des Kulturgutes des Landes. In Europa ist das Spiel mit dem eiförmigen Ball bislang eine Randsportart. In den letzten Jahren hat American Football aber durch die immer größere Präsenz im Fernsehen – die Pro Sieben/Sat1-Gruppe überträgt jedes Wochenende mindestens zwei Spiele – größere Beliebtheit gewonnen. Mit dem Super Bowl findet die Football-Saison in jedem Jahr einen würdigen Abschluss.

Patriots gegen Rams

Die Patriots aus der Nähe der Metropole Boston zählen auch hierzulande zu den bekanntesten Football-Mannschaften und stehen zum dritten Mal in Folge im Super Bowl. Mit dem 41-jährigen Superstar Tom Brady und Head Coach (deutsch: Cheftrainer) Bill Belichick verfügen die Patriots über ein extrem erfahrenes und erfolgreiches Duo. Die Rams mit Quarterback (Spielmacher) Jared Goff und Trainer Sean McVay sind dagegen ein junges, aufstrebendes Team, das in der regulären Saison 13 von 16 Spielen gewinnen konnte. Die Rams stehen zum ersten Mal seit 2001 im NFL-Finale (damals als St. Louis Rams).

Florian Allgeier ist der Head Coach (deutsch: Cheftrainer) der Meppener Footballmannschaft Meppen Titans. Allgeier und ein Großteil der Mannschaft werden das Spiel zusammen im Vereinsheim des SV Hemsen schauen. Während in des USA die Hähnchenflügel das beliebteste Super-Bowl-Essen schlechthin sind, sind die Titans kulinarisch nicht ganz so festgelegt. "Jeder bringt einfach so viel mit, wie es geht, stellt es auf den Tisch und am Ende bleiben wahrscheinlich drei Viertel über", scherzt Allgeier.





New England wie der FC Bayern

Das Spiel werde von den Footballern ganz unterschiedlich geschaut: "Manche feiern einfach die großen Spielzüge ab, wie ich. Manche genießen einfach das Spiel in Ruhe. Ein bisschen fachsimpeln gehört aber natürlich immer dazu." Allgeier selbst ist zwar Fan der Green Bay Packers, hat aber für das Spiel dennoch klare Sympathien. Er und ein Großteil der Titans seien eher gegen die Patriots. Mit den der Mannschaft aus Foxborough/Massachusets sei es wie beim FC Bayern im deutschen Fußball: "Entweder man mag sie oder eben nicht." Außerdem spreche nicht nur etwas gegen die Patriots, sondern auch vieles für die Rams: "Einmal erinnern die Farben der Rams mehr an unsere eigenen, und außerdem ist ihr Spielstil oft cooler anzuschauen." Beim Tipp stellt sich der Trainer deshalb auch gegen die TV-Experten. "Die meisten glauben zwar an einen Sieg der Patriots, ich tippe aber auf die Rams."

Super Bowl Party bei den Raiders

Die zweite lokale Footballmannschaft, die Hasetal Raiders aus Haselünne, veranstalten ebenfalls ihre eigene Super-Bowl-Party. 60 bis 70 Leute erwartet Head Coach Holger Seidel am Sonntagabend im Restaurant C´est la vie in Haselünne. Typisch amerikanisch, bei Chicken-Wings, Burgern und Bier wird dann das Spiel zusammen geschaut. Die Sympathien sind dabei aber relativ einseitig verteilt. "Die Patriots-Fans sind bei uns schon in der Überzahl", sagt Seidel, der dem Team von der Ostküste selbst seit 1998 die Daumen drückt. "Wenn die Rams gewinnen würden, wäre das schon eine Überraschung. Ich glaube an einen relativ deutlichen Sieg der Patriots", sagt Seidel.

Anzeige Anzeige





Stephen Hecht aus Quakenbrück hat viele Jahre in Meppen gewohnt. Seine Heimatstadt ist aber Boston. Deshalb drückt auch er den New England Patriots die Daumen. "Wir Amerikaner sind alle ein bisschen Lokalpatrioten. Ein Teil meiner Familie wohnt sogar nur 15 Minuten vom Stadion der Patriots entfernt", sagt Hecht. American Football verkörpere viele Eigenschaften, die "wir Amerikaner an uns selbst schätzen. Die Spieler geben immer alles, es ist ein harter Kampf, man hat aber immer Respekt vor dem Gegner. Außerdem gibt es am Ende einen Gewinner. Die Amerikaner mögen keine Unentschieden", erklärt Hecht. Das wird es auch im 53. Super Bowl nicht geben.





Wir haben sechs interessante Fakten zum größten jährlichen Sportereignis der Welt zusammengefasst: