Ratsuchende werden umfassend von Christin Jönen und Alexander Russell informiert. Foto: Engelken

Meppen. In Meppen und Haselünne gibt es jetzt eine EUTB-Beratungsstelle für behinderte Menschen und deren Angehörige. „EUTB steht für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“, sagt Christin Jönen. Gemeinsam mit Alexander Russell bietet sie in den Räumen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Kreisverband Emsland in Meppen Beratungen an.