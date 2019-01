"Party-Treff" in Meppen soll wieder ein Spielplatz werden CC-Editor öffnen

Der Rückschnitt der Bäume und Sträucher an dem Spielplatz in Meppen-Esterfeld stößt bei den Anwohnern auf Kritik. Foto: Uwe Hugenberg

Meppen. In Meppen-Esterfeld treffen sich am Wochenende bei schönem Wetter auf einem Spielplatz Jugendliche, um ausgiebig bis spät in die Nacht zu feiern. Schon länger ist das regelmäßig ausschweifende Treiben der Heranwachsenden den Anliegern ein Dorn im Auge. Die Stadt Meppen hat darauf nun reagiert.