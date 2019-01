Bei den „Radieschen“ an der Technik beziehungsweise am Mikrofon: (von links) Julia Moga-Macovei, Lara Michels, Anna Maria Calarasu und Mareike Schmees. Foto: Marianum

Meppen. Zum ersten Mal „auf Sendung“: Für Denize Stutina, Anna Maria Calarasu, Marlon Hebbelmann, Lara Michels, Mareike Schmees und Julia Moga-Macovei ist das jetzt der Fall. Denn die Radio-AG „Die Radieschen“ am Gymnasium Marianum in Meppen hat viel Zeit und Aufwand in ihre erste Themensendung gesteckt, die am Dienstag, 29. Januar, um 20 Uhr auf der Ems-Vechte-Welle ausgestrahlt wird.