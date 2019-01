pmSögel Die Wahl der neuen Leitungsgremien hat den ersten lutherischen Kirchenkreistag (KKT) der Legislaturperiode 2019-2024 in Sögel geprägt. Mit dabei sind viele Emsländer.

In einem feierlichen Abendmahlsgottesdienst eröffneten Superintendent Bernd Brauer und die Pastoren Matthias Voß und Thorsten Jacobs die Delegiertentagung, die 27 Kirchengemeinden mit mehr als 63000 ev.-luth. Christen zwischen Papenburg und Bentheim repräsentiert.

Im Rahmen des Gottesdienstes wurden einer Pressemitteilung zufolge auch die berufenen Mitglieder vorgestellt und vom Superintendenten per Handschlag verpflichtet. Berufene Mitglieder sind nicht Teil eines Kirchenvorstands, sondern vertreten eine besondere Fachrichtung oder Institution, wie beispielsweise Sigrid Kraujuttis (Sozialdezernentin Landkreis Emsland) oder Pastor Ulrich Hirndorf (Studienleiter Ökum. Kloster Frenswegen).

Bereits in den Wochen zuvor hatten sich die 75 gewählten und berufenen Mitglieder des KKT in den Regionen Nord, Mitte und Süd getroffen und Vorschläge für die Wahlen der unterschiedlichen Funktionen und Gremien erarbeitet. Für die hauptsächlich ehrenamtlichen Delegierten galt es nicht nur, den eigenen Vorstand zu wählen, sondern auch die „Regierung des Kirchenkreises“, den Kirchenkreisvorstand.

75 Mitglieder

Auch sollten die Regionen des über 120 Kilometer langen Kirchenkreises über die Delegierten in den Gremien möglichst gleichberechtigt vertreten sein. Ein demokratisches Ansinnen, das der Mitteilung zufolge in guter Atmosphäre gelang, obwohl sich der Wahlmarathon bis in die Nachmittagsstunden hineinzog.

Ein überragendes Ergebnis konnte gleich zu Beginn Michael Rilke aus Nordhorn für sich verbuchen. Bei nur drei Gegenstimmen wurde der Kirchenvorsteher und Lektor aus der Martin-Luther Gemeinde Nordhorns zum Vorsitzenden des KKT gewählt. Eine Überraschung stellte die Wahl des Stellvertreters da. Hier siegte die erstmalig im KKT vertretene Kirchenvorsteherin Sandra Knief aus Dalum, die sich, auch erstmalig in der Geschichte des KKT, per Videobotschaft dem Plenum vorgestellt hatte, da sie wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht selbst an der Tagung teilnehmen konnte.

Generell ließ sich als Trend feststellen, dass „alte Hasen“ gegenüber „Neulingen“ das Nachsehen hatten. Auch der, neben den Pastoren Thorsten Jacobs und Uwe Hill als Beisitzer gewählte Henning Kammer aus der Christus-Kreuz Gemeinde Nordhorn ist erstmalig im KKT vertreten.

Anzeige Anzeige

Der Kirchenkreisvorstand, dessen Vorsitzender qua Amt Superintendent Brauer ist, setzt sich auch in der neuen Legislaturperiode wieder aus Vorstandsmitgliedern aller Regionen zusammen. Auch hier wurden mit Christof Rosenski (Bad Bentheim) und Rudi Gaidosch (Twist), zwei Neulinge hineingewählt. Als weitere Mitglieder gehören dem Gremium Ruth Becker-Lang (Haselünne), Thomas Claußen (Papenburg), Gunda Dröge (Gustav-Adolf Gemeinde Meppen), Udo Sander (Martin Luther Gemeinde Nordhorn), sowie die Pastoren Thomas Kersten (Christus-Kreuz Gemeinde Nordhorn), Ralf Maennl (Aschendorf-Dörpen) und Gernot Wilke Ewert (Berufsschulpfarramt Lingen) an.

Insgesamt 62 Delegierte wurden im Anschluss noch in die Fachausschüsse gewählt, die laut Kirchengesetz gebildet werden müssen. Dazu gehören die Ausschüsse für Haushalt und Stellenplanung, Bau und Gebäudemanagement, Verkündigung-Gottesdienst-Seelsorge, Kirchenmusik und Kulturarbeit, Bildung, Kinder und Jugend, Diakonie, Kindertagesstätten, sowie der Verwaltungsausschuss.

Auf besonderen Antrag aus dem Plenum wurde zusätzlich ein Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz gebildet. Dieser Ausschuss hat bereits eine lange Tradition im Kirchenkreis und beschäftigt sich impulsgebend und beratend mit dem biblischen Auftrag der Natur- und Schöpfungsbewahrung in der gemeindlichen Praxis.

Ferner wurden noch Delegierte in die „Fachgruppe Partnerschaft“ und in den Beirat des Rücklagen- und Darlehensfonds entsandt.

Superintendent Brauer dankte allen Gewählten für ihre Bereitschaft, sich zu engagieren.