Meppen. Erschüttert von der authentischen Darstellung und der aktuellen Brisanz, aber auch hingerissen von der schauspielerischen Leistung haben die Meppener Theaterbesucher eine so grandiose wie denkwürdige Aufführung von Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ erlebt.

Mit beeindruckendem Einfühlungsvermögen spielte Helmut Zierl die Hauptrolle nicht nur exzellent bis in die Fingerspitzen, sondern verwandelte sich mit jeder mimischen Nuancierung geradezu in den Vertreter Willy Loman, dessen Name bereits seinen erniedrigten Stand in der Gesellschaft kennzeichnet – low man, zu deutsch: niedriger (kleiner) Mann. Gefangen in sich selbst, seinem Erfolgstraum für sich und seine Söhne nachjagend, verliert er zunehmend den Bezug zur Realität, legt sich seine unbewältigte Vergangenheit zurecht, filtert die Gegenwart passend zu seiner zunehmend gestörten Wahrnehmung, um sich und sein Selbstwertgefühl nicht zu verlieren. So misst er sich durchgehend an seinem vermeintlichen Beliebtheitsgrad, auf den er seine beruflichen Erfolge von über 30 Jahren zurückführt. Dieses biedermännische und gleichzeitig Utopie-belastete Wertesystem ist er auch bestrebt, seinen Söhnen mit auf den Weg zu geben.

Jean Paul Baeck überzeugte in seiner frischen, durchgängig glaubwürdigen Darstellung des Sohnes Happy, der die Welt als Gelegenheit zu Ausschweifungen nimmt, ohne irgendetwas zu hinterfragen. Julian Härtner offenbarte brillant die Vielschichtigkeit des Sohnes Biff, der als Einziger den Weg aus einer gestörten Persönlichkeit heraus zu sich selbst und in die Realität findet, Verantwortung übernimmt und dennoch am Spagat, dem Vater zu imponieren und gleichzeitig ihn in die Realität zurückzuführen, scheitern muss. Zu massiv ist die emotionale Schutzmauer gestörter Wahrnehmung des Vaters. Patricia Schäfer gab Willys Ehefrau Linda für den Zuschauer fühlbar die stets sorgende Wärme einer Frau und Mutter.

In Willys Innerem vermischen sich zunehmend verdichtend innere Dialoge mit Personen der Vergangenheit, Anforderungen der Gegenwart und Zukunftsträume – gleichzeitig geschickt durch Licht- und Lichtvorhangeffekte in Szene gesetzt. Hier tauchte immer wieder Willys verstorbener diamantenschwerer Bruder Ben auf; Frank Voß verlieh ihm imposante, versteckt diabolische Größe. Martin Molitor kamen gleich zwei, einander völlig konträre Charaktere zu, die er mit Bravour auf die Bühne brachte. Zum einen erzeugte er als über Leichen gehender Chef und Wirtschaftsboss Howard Wagner. Gänsehaut brachte der erbarmungslos demaskierte Kapitalismus – seine angedeutete Trump-ähnliche Frisur sprach für sich selbst.

Zum anderen gab er dem „einzigen echten Freund“ Charley. Dessen zunächst farblos angelegtem Sohn Bernhard verlieh Maximilian Wrede unaufdringliche Geradlinigkeit auf persönlicher Zielgerade zu echtem Erfolg. Zugleich gab er dem Kellner Stanley Professionalität, gepaart mit Menschlichkeit. Flexibilität war gefragt von Susanne Theil, die darstellerisch zu unterscheiden wusste zwischen Geliebter, Sekretärin und Restaurantgast, letzteres erfrischend komplettiert von Patricia Schäfer als Letta.

Symbolisiert durch längst gefällte Ulmen am Bühnenrand, an deren Äste Willy noch immer von einer Ruhe gebenden Hängematte träumt, bezeugten die Unaufhaltsamkeit des zerstörenden Anachronismus in Willys Realitätsblindheit. So verliert er nicht nur den Erfolg, stürzt nicht nur alle ihm ehrlich zugetanen Menschen ins Versagen, sondern verliert sich selbst. In ergreifender Isolation ließ Zierl Willy Lomann in sich zusammenfallen und unter dem Broadwayflackerlicht des schönen Scheins als ein Nichts im Nichts des Bühnendunkels entschwinden. Was im Raum brennend stehen blieb, war die allgegenwärtige Frage nach der individuellen wie gesellschaftlichen Verkettung von wechselwirksamer Verursachung und Opfer derselben.